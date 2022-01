ROJADIRECTA Juventus-Udinese Sampdoria-Torino Manchester City-Chelsea: dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di sabato 15 gennaio 2022. Tra le partite della 22a giornata di Serie A evidenziamo Sampdoria-Torino, Salernitana-Lazio e Juventus-Udinese. In Premier League si gioca Manchester City-Chelsea.

09:45 Adelaide United-Melbourne City (A-League) – Dazn

12:30 Roma-Empoli (Serie A Femminile) – Timvision

13:30 Diretta Manchester City-Chelsea Streaming (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K

14:00 Zona Gol Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

14:00 Reggina-Brescia (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

14:00 Cremonese-Como (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

14:00 Parma-Crotone (Serie B) – Rinviata

14:00 Cittadella-Cosenza (Serie B) – Rinviata

14:30 Verona-Milan (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), La7 e Timvision

14:30 Sampdoria-Lazio (Serie A Femminile) – Timvision.

15:00 Diretta Sampdoria-Torino Streaming (Serie A) – Dazn

15:30 Colonia-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Action

16:15 Pisa-Frosinone (Serie B) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Helbiz

17:00 Nigeria-Sudan (Coppa D’africa) – Discovery+.

18:00 Diretta Salernitana-Lazio Streaming (Serie A) – Dazn

18:30 Aston Villa-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Borussia M-Leverkusen (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

20:00 Guinea Bissau-Egitto (Coppa D’africa) – Discovery+.

20:45 Diretta Juventus-Udinese Streaming (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Sky Sport 4K

21:00 Psg-Brest (Ligue 1) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.