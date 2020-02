ROMA BOLOGNA Live Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA, dove vederla: Sky o DAZN? Diretta con Cellulare Tablet PC, Canale TV e Formazioni

Dove vedere Diretta Roma Bologna Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 23, 4a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 20:45 italiane di venerdì 7 febbraio 2020, si gioca Roma Bologna in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 23a giornata di Serie A di calcio italiano.

Roma Bologna Streaming, presentazione match.

Arbitro Guida. La sfida dell’Olimpico Roma Bologna apre il programma della 23a giornata di Serie A (quarta del girone di ritorno). I giallorossi cercano l’immediato riscatto dopo il pesante rovescio di Reggio Emilia della scorsa settimana al cospetto del Sassuolo, 4-2 il finale. I felsinei, dal canto loro, dopo la sofferta vittoria interna sul Brescia per 2-1, cercano continuità di risultati per avanzare definitivamente la propria candidatura alla corsa per la qualificazione all’Europa League del prossimo anno.

Roma Bologna Streming e Diretta TV.

Roma Bologna viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Gli emiliani non riescono nell’impresa di espugnare l’Olimpico, casa Roma, dall’inizio del torneo 2012/2013, quando rimontarono il doppio vantaggio giallorosso firmato Florenzi e Lamela grazie alla doppietta di Gilardino inframmezzata dalla marcatura di Alessandro Diamanti.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Roma Bologna, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara. Squalificati: Pellegrini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander. Squalificati: Poli.

Alternative per vedere Roma Bologna in diretta live streaming gratis link.

Altre forme per vedere Roma Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Roma Bologna potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.