ROMA BOLOGNA Streaming Gratis ITA TV, dove vederla: Sky Live o DAZN Video?

Dove vedere Diretta Roma Bologna Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 11 aprile 2021 si gioca Roma-Bologna per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

La Roma di Paulo Fonseca, che occupa la 7a posizione in classifica, è l’unica italiana in corsa in Europa: sta vivendo un momento delicato, fatto di due sconfitte e un pareggio contro il Sassuolo nelle ultime tre uscite. Una situazione difficile sfociata in una lite tra il tecnico e alcuni suoi giocatori nel corso della seduta di allenamento pasquale a Trigoria.

Nel match d’andata disputato in quel di dicembre al Renato Dall’Ara, la Roma diede una prova di forza impressionante imponendosi con un tennistico 1-5. Cinquina inaugurata dall’autogoal di Poli, seguito dai sigilli di Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. Per i padroni di casa punto della bandiera “griffato” dall’autorete di Cristante.

Roma Bologna sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Lorenzo Pellegrini ha segnato il gol del pareggio nel secondo tempo nel turno infrasettimanale vinto 2-1 contro l’Ajax, ma cinque dei suoi otto gol ufficiali stagionali con la Roma sono arrivati nel primo tempo. Adama Soumaoro ha segnato il suo primo gol in Serie A nel secondo tempo dell’ultima trasferta del Bologna, mentre ha ricevuto due cartellini gialli nel primo tempo nell’arco delle sue ultime due presenze.

Roma Bologna sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La Roma ha ottenuto 1.9 punti di media (con una percentuale di vittorie del 56%) con Henrikh Mkhitaryan in campo in questa stagione di Serie A, senza il fantasista armeno i giallorossi hanno guadagnato 1 punto di media, con una percentuale di successi del

Le probabili formazioni di Roma Bologna:

25%. Ilha subìto il 55,56% (25) dei 45 gol in Serie Anel corso del primo tempo, con il 20% di quei 25 gol che sono arrivati nella partita inversa, persa per ben 5-1.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. Allenatore Fonseca. Squalificati: Cristante

Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Zaniolo, Spinazzola.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hickey, Medel, Santander, Tomiyasu.

Edin Dzeko della Roma ha segnato cinque gol contro il Bologna in campionato, tutti però allo stadio Dall’Ara; il bosniaco potrebbe, tuttavia, rimanere a secco di gol in 10 match di fila per la prima volta in carriera in Serie A (attualmente nove).

Altre forme per vedere Roma Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.