FIORENTINA ATALANTA Streaming Gratis ITA TV, dove vedere il posticipo: DAZN Video o Sky Live?

Fiorentina Atalanta Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC.

Dove vedere Diretta Fiorentina Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 11 aprile 2021 si gioca in chiusura del programma della 30a giornata di Serie A. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Giuseppe Iachini cerca la prima vittoria del suo mandato-bis in riva all’Arno. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Fiorentina Atalanta Streaming, presentazione diretta match

L’Atalanta è imbattuta in tutte e 15 le partite di Serie A (10 vittorie, 5 pareggi) che ha giocato contro avversarie che iniziano questa giornata nella metà inferiore della classifica. La vittoria interna contro l’Udinese, la terza consecutiva, ha permesso alla formazione guidata da Gian Piero Gasperini di mantenersi in zona Champions League e di accorciare il gap dal Milan, distante soltanto due punti. Al Franchi, gli orobici vogliono compiere un altro passo deciso verso la qualificazione alla prossima edizione della più importante manifestazione europea.

La Fiorentina è imbattuta da 18 partite casalinghe di Serie A contro l’Atalanta (11V, 7N): la Viola ha una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solo con Genoa e Torino tra le squadre attualmente nella competizione, l’Atalanta ha invece ha una serie di gare esterne senza successi più duratura solo contro la Juventus.

Fiorentina Atalanta in Diretta TV al posto di Rojadirecta

Fiorentina Atalanta sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Valentin Eysseric (Fiorentina) ha segnato entrambi i suoi gol in questa stagione di Serie A nell’arco delle sue ultime sei presenze, con ogni suo gol arrivato dopo l’ora di gioco. Luis Muriel (Atalanta) ha segnato l’ultima volta due gol nel primo tempo, ed ora 11 dei suoi 18 gol in SA sono arrivati nel primo tempo.

Fiorentina Atalanta Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Fiorentina Atalanta sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.

nowtv.com).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Nonostante abbia effettuato la metà dei tiri nello specchio rispetto a Federico Chiesa (13 v 26), Dusan Vlahovic rimane il miglior marcatore della Fiorentina in questo campionato: quattro gol per il giovane viola, tre dei quali contro squadre nelle prime sei posizioni in classifica.

Le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Iachini. Indisponibili: Ribery, Kouamé, Duncan, Caceres. Squalificati: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. Indisponibili: nessuno. Squalificati: De Roon.

Passato in viola per il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic, che ha giocato 105 partite di Serie A con la Fiorentina, segnando 29 gol; in questo campionato ha già superato la sua miglior stagione a livello realizzativo, che era stata la 2015/16 proprio in viola (14 v 13).

Alternative per vedere Fiorentina Atalanta in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Fiorentina Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.