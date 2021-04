Benevento-Sassuolo, dove vederla in Streaming Gratis: Sky o DAZN? Orario e Canale Diretta TV

Dove vedere Diretta Benevento Sassuolo Streaming senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Alle ore 20:45 italiane di lunedì 12 aprile 2021, si gioca Benevento Sassuolo in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match posticipo che chiude la 30a giornata di Serie A di calcio italiano.

Sfida essenziale per il Benevento, quella che chiude il 30° turno di Serie A. Già a +8 sul Cagliari terzultimo, la squadra di Inzaghi vuole chiudere il discorso salvezza avvicinandosi a quota quaranta. Davanti un Sassuolo deciso ad ottenere il miglior piazzamento possibile. Il Sassuolo è imbattuto contro il Benevento in Serie A (2V, 1N), solo contro Spal (sei) e Frosinone (quattro) ha disputato più match nel massimo campionato senza mai perdere.

Benevento Sassuolo viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Marco Sau del Benevento ha segnato quattro reti contro il Sassuolo in Serie A, solo contro il Genoa (cinque) ha realizzato più gol nel massimo campionato.

Benevento Sassuolo in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Il primo storico punto guadagnato dal Benevento in Serie A è arrivato con Roberto De Zerbi alla guida, nel dicembre 2017 allo stadio Vigorito contro il Milan: 2-2 con gol del portiere Brignoli al minuto 95.

Benevento Sassuolo Formazioni

Molti dubbi in casa del Benevento, anche sul modulo. Possibile il ritorno alla difesa a 4 e davanti Iago Falque con Caprari e uno tra Gaich e Lapadula. De Zerbi dovrebbe recuperare Berardi e Caputo, ma Raspadori e Oddei restano in preallarme, anche perché Traoré è squalificato. Chiriches fa spazio a Ferrari in difesa.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. Allenatore Pippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Moncini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Traore. Indisponibili: Ayhan, Berardi, Bourabia, Caputo, Defrel, Romagna.

Filip Djuricic ha già eguagliato il suo bottino di reti dello scorso campionato (cinque); il fantasista serbo, prima di trasferirsi al Sassuolo, aveva collezionato 15 presenze con la maglia del Benevento in Serie A nel 2018, proprio con De Zerbi in panchina.