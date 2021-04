VIDEO: Spettacolare gol di testa a 36 metri dalla porta

Rory Donnelly, attaccante della squadra di calcio irlandese Glentoran, è riuscito a segnare un gol spettacolare di testa a 36 metri dalla porta nella partita giocata contro il Dungannon Swifts.

Nella registrazione video pubblicata su Twitter si può vedere che il portiere Roy Carroll riesce a fermare un attacco del Glentoran difendendo la porta. Tuttavia, la palla rimbalza vicino al centro del campo, dove Donnelly la colpisce con la testa, di nuovo verso la porta. Il portiere di Dungannon Swifts non fa in tempo a rientrare tra i pali e la palla va dritta in porta.

La partita si è conclusa con la vittoria del Glentoran che ha vinto con il risultato esatto finale di 2-0. Inoltre, entrambi i gol sono stati segnati da Donnelly. Dopo 29 partite di campionato, la squadra occupa il terzo posto in classifica.

Rory Donnelly. From range. 😮 We guarantee you've never seen a header like this before ☄️#WeAreGlentoran #COYG 💚🐓 pic.twitter.com/UqXT1zXk66 — Glentoran FC (@Glentoran) April 11, 2021

Nel frattempo, il Dangannon Swifts si trova all’ultimo posto.