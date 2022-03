Allegri (Juventus): “Non conosco il futuro di Dybala”

Massimiliano Allegri è molto soddisfatto per la vittoria sulla Salernitana: un 2-0 firmato Dybala e Vlahovic. E’ stato sicuramente il modo migliore per rialzarsi in frett dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Villarreal. Di Scudetto però non se ne parla. Il tecnico della Juventus vede ancora l’Inter come favorita, mentre è pace fatta con Dybala, anche se, ammette, “non conosco ancora quale sarà il futuro dell’attaccante argentino”. Ma allora Dybala resterà con la Juventus?

Ecco il pensiero di Allegri su Dybala:

“Non so se sarà un giocatore della Juventus o meno, io sono in linea con la società. Parliamo spesso, faccio parte dell’azienda, lavoro in questo modo. Non è solo Paulo Dybala in scadenza, ma anche Bernardeschi, De Sciglio, Perin, Cuadrado. Da parte mia c’è la voglia di far bene in questa parte finale. Io faccio valutazioni, poi ci sono dei contratti, le volontà dei giocatori, tante cose”.