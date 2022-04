Juventus: Allegri segnerà il futuro di Paul Pogba?

CALCIOMERCATO JUVE – “Devo essere onesto, non sono soddisfatto delle ultime cinque stagioni, proprio no. Quest’anno è già morto, non vinceremo più niente. Voglio vincere trofei, o con il Manchester o con un’altra squadra“. Solo qualche giorno fa, durante un’intervista a Le Figaro, il centrocampista francese Paul Pogba aveva già lasciato intendere che gli passava per la testa la ferma idea di lasciare il Manchester United.

Ci sono state molte speculazioni sulla sua prossima destinazione negli ultimi mesi. Nonostante sia stato legato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o al Barcellona, ​​la verità è che è la Juventus che, in questo momento, sembra avere più opzioni per reclutarlo.

Il fattore Allegri

Secondo Tuttosport oggi, il centrocampista ha bei ricordi della sua prima tappa a Torino. Lì ha coinciso con diversi giocatori con i quali mantiene ancora una grande amicizia e ha potuto lavorare agli ordini dell’allenatore che gli ha dato la più grande e migliore prestazione, l’italiano Massimiliano Allegri.

Determinante, infatti, la presenza del tecnico del Livorno sulla panchina bianconera. Se, come sembra, l’allenatore continuasse a insistere per il suo acquisto, il calciatore non guarderebbe male all’idea di abbassare le sue pretese salariali per favorire il suo ritorno in Piemonte. Storia da seguire.