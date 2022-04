Il piano che spingerebbe Paulo Dybala all’Inter

CALCIOMERCATO INTER – Paulo Dybala (28 anni) continua al centro dell’attenzione. Scorrendo i suoi ultimi mesi da giocatore della Juventus, il futuro dell’argentino è completamente sconosciuto. Ci sono due squadre che sono state maggiormente interessate al suo possibile contratto (Inter e Atlético de Madrid) e che il calciatore accoglierebbe con favore la possibilità di continuare la sua carriera in Spagna. Tuttavia, non sono stati ancora compiuti passi in alcuna direzione.

Tuttavia, altri movimenti paralleli potrebbero segnare il futuro della Joya. Le informazioni da Tutto Sport una fonte secondo cui Antonio Conte sta facendo un grande sforzo con la chiara intenzione di sostenere l’attacco del Tottenham con il compagno argentino Lautaro Martínez.

Nel caso ci fosse l’acquisizione dell’albiceleste internazionale, l’allenatore italiano “obbligherebbe” l’Inter a mettere tutta la carne alla griglia per concretizzare l’arrivo di Paulo Dybala nelle proprie fila. Spogliata di Romelu Lukaku la scorsa estate, la squadra lombarda ha bisogno di nuovi acquisti che entusiasmino i propri tifosi e in caso di sconfitta anche di Lautaro, tutte le strade porterebbero al giocatore juventino.