Atalanta-Napoli Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vederla Online: PirloTV, Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Atalanta-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15 italiane di oggi domenica 3 aprile 2022, Atalanta-Napoli si sfidano al Gewiss Stadium di Bergamo nel match valido per la 31a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Le due squadre si sono affrontate 50 volte in Serie A in casa dei lombardi, con un bilancio favorevole a questi ultimi di 22 vittorie, 18 pareggi e 10 affermazioni dei campani. Napoli (2° in classifica con 63 punti) e Atalanta (7a con 51 punti) non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 6 confronti disputatisi in quel di Bergamo, con 3 successi per parte e i nerazzurri che si sono aggiudicati le due sfide più recenti.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Pezzella, Pessina, Scalvini, Mihaila, Cissé, Pasalic, Maehle, De Nipoti.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Zielinski; Lorenzo Insigne, Politano; Mertens. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Malcuit, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Lozano, F Ruiz, Elmas, Idasiak, Ambrosino.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Alassio e Del Giovane. 4° Uomo: Massa. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Longo.

Atalanta-Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Atalanta-Napoli su sarà curata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Si gioca prima di Juventus-Inter delle ore 20:45

Il Napoli (21) e l’Atalanta (17) sono due delle tre squadre che nel 2022 hanno effettuato più conclusioni in seguito ad un recupero offensivo in Serie A (completa il Milan, a 18).

Il Napoli ha ottenuto 34 punti in 15 trasferte in questo campionato, risultato raggiunto dai partenopei solamente nel 2017/2018 dopo altrettante gare esterne (39 punti in quel caso); infatti, i partenopei hanno perso appena una partita giocata lontano dal Diego Armando Maradona in questa Serie A (10V, 4N), lo scorso 21 novembre contro l’Inter (2-3).

La sfida tra Atalanta-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha segnato quattro gol in questo campionato e in una singola stagione di Serie A non si ferma a quota quattro reti dal 2014/15, stagione giocata a metà tra Sampdoria e Udinese – contro il Napoli ha realizzato tre reti nel massimo campionato, inclusa la sua prima marcatura, il 3 dicembre 2011 con la maglia del Lecce.