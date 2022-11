ATALANTA NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Atalanta-Napoli Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 13a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi sabato 5 novembre 2022 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Il Napoli è arrivato a otto successi di Serie A consecutivi per la seconda volta sotto Luciano Spalletti, i partenopei potrebbero superare questa soglia per la prima volta dal febbraio 2018 (10 di fila nella gestione Sarri). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Atalanta-Napoli gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Atalanta-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Sorprendentemente, il Napoli (primo in classifica con 32 punti) ha cominciato il campionato vedendo un record identico alle prime 12 partite all’inizio della scorsa stagione, ma in quell’occasione gli uomini di Luciano Spalletti non furono in grado di portare avanti la corsa per lo ‘Scudetto’ arrivando terzi. Se volessero ottenere stavolta il tanto atteso primo titolo dopo il 1990, mantenere le prestazioni superbe in trasferta sarà sicuramente fondamentale, dato che gli ‘Azzurri’ hanno perso una sola trasferta di Serie A nel corso del 2022 (12 vittorie, 3 pareggi) ed hanno schiacciato tutte le altre squadre nelle trasferte in campionato prima di questo fine settimana (14).

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Soppy, Koopmeiners, Pasalic, Hateboer; Lookman, Ederson; Zapata. Allenatore Gasperini.

A disposizione in panchina: F Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Boga, Hojlund, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Scalvini. Indisponibili: Palomino, Zappacosta, De Roon, Muriel. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Angiussa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Idasiak, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Ndombele, Simeone. Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Cecconi e Bercigli. Quarto uomo: Sozza. VAR: Irrati. Assistente VAR: Abbattista.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non ottiene cinque successi esterni consecutivi sotto un singolo allenatore nella massima serie dal 2017/18, nella gestione Sarri (sei).

Atalanta-Napoli in TV al posto di Rojadirecta Canale



Atalanta-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Atalanta-Napoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Atalanta-Napoli affidata a Stefano Borghi e Dario Marcolin (al commento tecnico).

Duván Zapata ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli, indossandola per 37 incontri di Serie A tra il 2013 e il 2015. Nelle sue ultime sei sfide contro i partenopei, il colombiano ha preso parte a sei reti, grazie a tre marcature e tre assist.

Atalanta-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Atalanta-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Atalanta è una delle due squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, contro cui Giacomo Raspadori non ha mai trovato né il gol né l’assist. Per lui cinque incontri di campionato contro i nerazzurri senza prendere parte a nessuna rete, come contro il Bologna.

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Atalanta-Napoli Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Atalanta-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Tra le squadre a cui ha realizzato al massimo una sola rete, l’Atalanta è quella contro cui Giovanni Simeone ha disputato più minuti in Serie A (924). L’attaccante argentino ha trovato il gol contro la Dea solo nella gara d’andata della scorsa stagione, quando vestiva la maglia del Verona.