ATALANTA NAPOLI Streaming TV Gratis Diretta: Video Sky o Live DAZN?

23a giornata della Serie A 2020/21, si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo oggi domenica 21 febbraio 2021 con fischio d'inizio alle ore 18:00 italiane.

Dopo il 4-1 azzurro della gara d’andata e il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia che ha premiato la Dea, Atalanta Napoli si ritrovano a sfidarsi per la giornata numero 23 di Serie A. Un incrocio eterno quello che il 2020/2021 sta riservando a bergamaschi e partenopei, fin qui caratterizzato da un bilancio in perfetto equilibrio seppur con la qualificazione ottenuta dalla squadra di Gasperini nel secondo torneo nazionale: una vittoria a testa e un pareggio.

Atalanta Napoli Diretta Streaming

Atalanta Napoli viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi sei confronti con l’Atalanta in tutte le competizioni (2N, 3P); i partenopei avevano ottenuto tre successi nei precedenti quattro match con i bergamaschi (1P). L’ultimo pareggio tra Atalanta e Napoli in casa dei bergamaschi in Serie A risale al 2014: da allora due successi interni e tre vittorie esterne in cinque sfide.

Atalanta Napoli Streaming

Atalanta Napoli in esclusiva in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Atalanta Napoli probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Lozano, Manolas, Mertens, Ospina, Petagna, Politano.

Giocatori da tenere d’occhio: Luis Muriel (ATA) ha segnato il gol decisivo per la vittoria nel finale della partita contro il Cagliari e, di conseguenza, quattro dei suoi ultimi sette gol ufficiali sono arrivati dopo l’ora di gioco. Nel frattempo, Lorenzo Insigne ha segnato tre dei suoi quattro gol precedenti per il Napoli in Serie A nei primi 31 minuti di gioco, incluso il gol decisivo per la vittoria l’ultima volta contro la Juventus.

Statistica in evidenza: ciascuna delle ultime sei trasferte ufficiali del Napoli ha visto il gol di apertura arrivare nei primi 25 minuti di gioco.

Alternative per vedere Atalanta Napoli



Victor Osimhen del Napoli ha segnato la sua prima rete in Serie A nel match d’andata contro l’Atalanta, nell’ottobre 2020: da allora tuttavia ha giocato solo sei delle 18 partite disponibili in campionato, realizzando un solo gol (contro il Bologna).



Luis Muriel è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A nel 2021 (sei); con una rete l’attaccante dell’Atalanta può eguagliare Giampaolo Pazzini (22) al 2° posto tra i giocatori con più gol dalla panchina nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), al 1° posto Matri (25).