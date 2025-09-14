Al Milan succede di tutto, ammutinamento in atto: annuncio agghiacciante (Foto Instagram) - Calcioin.it

L’annuncio spiazza completamente la dirigenza del Milan, che ora dovrà fare i conto con un ammutinamento in corso

I rossoneri di Max Allegri si preparano a tornare in campo quest’oggi per la terza giornata di campionato, dove ospiteranno a San Siro il Bologna di Vicenzo Italiano. Un appuntamento decisivo per entrambe le squadre, che non hanno iniziato con il piede giusto questa nuova stagione.

Se il Bologna ha perso la prima giornata contro la Roma, si è poi riscattato conquistando tre punti d’oro contro il Como. Discorso simile per il Milan, sconfitto all’esordio dalla neopromossa Cremonese – avversario decisamente più alla portata rispetto ai giallorossi – e poi capace di reagire con una vittoria sul Lecce.

Due squadre dunque a pari merito, entrambe a quota 3 punti in classifica, e con la necessità di rilanciarsi per non perdere ulteriore terreno in avvio di stagione. Tuttavia, a preoccupare l’ambiente rossonero non è solo la sfida sul campo, ma anche un annuncio sconcertante che ha creato clamore nelle ultime ore: un vero e proprio ammutinamento.

Ammutinamento confermato: la decisione lascia senza parole il Milan

L’assenza sarà quella dei tifosi rossoneri, in totale rottura con la dirigenza, che hanno scelto di disertare la sfida casalinga contro il Bologna così come quella, attesissima, contro la Juventus – una trasferta che non presenziano da cinque anni consecutivi.

Una contestazione che priverà il Milan del sostegno del proprio tifo organizzato nelle partite casalinghe. A comunicarlo è stato direttamente il gruppo di tifosi attraverso un post su Instagram, in cui si legge: “TRASFERTA JUVENTUS STADIUM – Nessuna novità sulla vergognosa modalità di vendita dei biglietti con iscrizione obbligatoria al loro sito, pertanto per il 5° anno di fila diserteremo la trasferta a Torino.”

Mentre per ciò che riguarda la sfida di quest’oggi contro i bolognesi, il tifo organizzato ha voluto specificare: “MILAN-BOLOGNA – Purtroppo la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è addirittura peggiorata. Pertanto, con molto rammarico e dispiacere, non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan-Bari e Milan-Cremonese. Nelle fanzine che distribuiremo domenica fuori dallo stadio spiegheremo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle restrizioni…”

Se quindi per la gara contro il Bologna la protesta riguarda direttamente la gestione del club e il rapporto con la tifoseria, nel caso della trasferta contro la Juventus il problema è legato alla modalità di vendita dei biglietti, che prevede l’iscrizione obbligatoria al sito bianconero – una condizione ritenuta inaccettabile dal tifo organizzato.

Questa decisione rappresenta senza dubbio un problema per il Milan, che non potrà contare sul calore del proprio pubblico nelle prime, delicate sfide della stagione. Un’assenza pesante, in un momento in cui la squadra ha bisogno di compattezza e supporto.