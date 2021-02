MILAN INTER Streaming TV Gratis, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Milan Inter streaming (senza Rojadirecta o TarjetaRojaOnline Gratis) si gioca oggi domenica 21 febbraio 2021, alle ore 15:00 italiane. Il Derby di San Siro, valido per la 23a giornata di Serie A, si disputerà ovviamente a porte chiuse. Chi vincerà il 174° Derby di Milano in Serie A? Dove vedere la partita streaming e tv? Di seguito tutte le informazioni.

Con 18 scudetti a testa, queste eterni rivali si affronteranno nel 178esimo “Derby della Madonnina” nella massima serie. Preparatevi alla battaglia, dato che solo uno degli ultimi 11 scontri diretti ufficiali ha visto meno di 4,5 cartellini gialli, con quattro degli ultimi sei che ne hanno visti più di 6,5.

Con il Milan che non è riuscito a vincere nessuno dei tre scontri precedenti qui disputati contro un’avversaria nelle prime sei posizioni (1 pareggio, 2 sconfitte), questa partita non sarebbe potuta arrivare in un momento peggiore per i Rossoneri. In effetti, gli ex ‘invincibili’ hanno visto tutte e tre le loro sconfitte in questa stagione di Serie A arrivare nell’arco delle ultime sette giornate (4 vittorie, 3 sconfitte).

Detto questo, il Milan ha vinto ben 14 partite (record alto in campionato) in cui è stato in vantaggio alla fine del primo tempo, incluso lo scontro diretto inverso. A tal proposito, 19 (70,37%) delle ultime 27 stagioni in cui una squadra di Milano ha vinto lo scudetto in Serie A dal dopoguerra in poi hanno visto la successiva vincitrice non perdere il derby in campionato.

Milan Inter Diretta TV, come vederla.



Milan Inter viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Questo sarà il 174° Derby di Milano in Serie A: i nerazzurri hanno ottenuto 66 successi (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide), contro i 52 rossoneri, completano 55 pareggi.

Trovandosi in vantaggio ‘a zero’ alla fine del primo tempo in ciascuna delle ultime quattro vittorie nella massima serie, l’Inter, la nuova favorita per la vittoria del titolo in Serie A, ha vinto tre delle sue ultime quattro partite contro le squadre attualmente nelle prime sette posizioni. Ha superato un handicap di -1 nelle ultime due vittorie di questo tipo, segnando anche una media di 3,0 gol (a partita) nell’arco delle ultime tre partite di Serie A contro tutti gli avversari.

Milan Inter Streaming alternativa a Rojadirecta TarjetaRojaOnline e SportsBay.

Milan Inter sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Storicamente, l’Inter è in vantaggio negli scontri diretti storici nella massima serie (68 vittorie, 55 pareggi, 54 sconfitte). Più di recente, la percentuale dell’Inter di aver vinto l’83,33% degli ultimi sei scontri diretti ufficiali ha contribuito a quel record storico positivo in campionato, con la metà delle ultime 40 vittorie contro il Milan in Serie A che hanno visto in vantaggio sia alla fine del primo tempo che alla fine della partita.

Alternative per vedere Milan Inter in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Milan Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Milan Inter potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Milan Inter probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brahim Diaz, Mandzukic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vidal.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Giocatori da tenere d’occhio: ciascuno degli ultimi tre scontri diretti ufficiali ha visto Zlatan Ibrahimović (MIL) e Romelu Lukaku (INT) riuscire a segnare. Ibrahimović ha già segnato sei doppiette in questa stagione di Serie A, mentre Lukaku ha segnato due gol nei primi 25 minuti di gioco nelle due partite precedenti di campionato in cui lui è riuscito a segnare.

Statistica in evidenza: messi insieme, quasi un quarto (24,62%) dei gol segnati (in carriera) tra il 76° e il 90° minuto dai due ‘giocatori da tenere d’occhio’ summenzionati si sono rivelati decisivi.