MILAN-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Milan-Inter Streaming senza Rojadirecta. Il Derby della Scala Milan-Inter, posticipo domenicale della 12a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, nella serata di oggi domenica 7 novebre 2021. Il calcio d’inizio della sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi è in programma alle ore 20:45. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Sono 174 i precedenti in Serie A tra Milan e Inter: il bilancio favorevole ai nerazzurri, con 67 vittorie contro le 52 dei rossoneri e 55 pareggi.

Diretta Milan-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Derby della Madonnina che, come lo scorso anno, non ha bisogno di troppe presentazioni: basta guardare la classifica per capire l’importanza della posta in palio. Nella scorsa stagione, Milan e Inter si sono divise una vittoria a testa: all’andata ad avere la meglio è stata la formazione di Stefano Pioli per 2-1, mentre al ritorno la squadra allora allenata da Antonio Conte si è imposta con un netto 3-0.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Kalulu, Gabbia, A. Romagnoli, Florenzi, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Rebic, Giroud, Pellegri. Indisponibili: Maignan, Plizzari, Messias, Castillejo. Squalificati: Theo Hernandez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: I Radu, D’Ambrosio, A Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Sanchez, Correa. Indisponibili: Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Assistenti: Passeri e Costanzo. IV uomo: Pezzuto. VAR: Irrati. AVAR: Vivenzi.

Milan-Inter Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Inter in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Le immagini streaming seguiranno dopo la sfida Napoli-Verona che inizia alle ore 18.

Il Napoli è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: 8 in 11 match – nello scorso campionato il loro ottavo clean sheet arrivò il 13 febbraio (vs Juventus).

Milan-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Milan-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide di Serie A contro il Napoli (1 vittoria, 1 pareggio); l’ultima volta in cui i gialloblù hanno registrato tre match di fila senza sconfitta contro i partenopei nel massimo campionato risale all’aprile 1987, con Osvaldo Bagnoli alla guida.

Milan-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

Milan-Inter alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.