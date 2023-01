MILAN-INTER Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la Supercoppa 2023: Rai o Canale 5?

Dove vedere Diretta Milan-Inter Streaming senza Rojadirecta. Si gioca per aggiudicare il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Fischio d’inizio alle ore 20 italiane al King Fahd Stadium di Riad oggi mercoledì 18 gennaio 2023.

Questa sarà solamente la seconda sfida tra Milan e Inter in Supercoppa Italiana, dopo quella del 6 agosto 2011: in quell’occasione i rossoneri vinsero 2-1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio di Sneijder. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Inter streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Olivier Giroud ed Edin Dzeko (rispettivamente 36 anni, 110 giorni e 36 anni, 307 giorni nella data del match), potrebbero diventare i più anziani giocatori a trovare la rete nella storia della Supercoppa Italiana, superando il record di Cristiano Ronaldo (35 anni e 350 giorni contro il Napoli nel 2021).

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Dopo nove presenze senza segnare contro l’Inter, Rafael Leão ha realizzato una doppietta nella più recente (il 3 settembre 2022 in Serie A): l’ultimo giocatore del Milan che ha trovato la rete in due Derby di Milano consecutivi prima di compiere 24 anni è stato Kaká nel 2004.

Milan-Inter in tv: sarà trasmessa in televisione su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre). Dopo la rete nella scorsa stagione in Supercoppa Italiana contro la Juventus, Lautaro Martínez potrebbe diventare il primo giocatore a trovare il gol in due edizioni consecutive della competizione dal connazionale Carlos Tevez, che ci è riuscito tra il 2013 e il 2014.

Milan-Inter streaming gratis con Sportmediaset.it e Mediaset Infinity, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Simone Inzaghi ha vinto tutte le tre Finali di Supercoppa Italiana disputate da allenatore (due con la Lazio e una con l’Inter): potrebbe eguagliare Marcello Lippi e Fabio Capello (entrambi a quattro) come tecnico più vincente di questa competizione.

L'Inter ha vinto l'ultima edizione della Supercoppa Italiana (2-1 v Juventus ai tempi supplementari): solo una volta i nerazzurri hanno vinto il trofeo per due anni di fila, nel 2005 e 2006 (entrambe ai supplementari), rispettivamente contro Juventus e Roma.