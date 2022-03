MILAN-INTER Streaming Gratis Rojadirecta TV Coppa Italia Diretta Video: Canale 5 o Italia 1? Andata Semifinale Coppa Italia

Dove vedere Diretta Milan-Inter Streaming senza Rojadirecta. Il Derby della Scala Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano, nella serata di oggi martedì 1 marzo 2022. Il ritorno, in casa dell’Inter, si giocherà il 19 o 20 aprile. Il calcio d’inizio della sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi è in programma alle ore 21:00. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Inter streaming gratis e diretta video tv.

I rossoneri, reduci dal pari interno in campionato contro l’Udinese, cercano pronto riscatto sul palcoscenico della coppa nazionale. La squadra di Pioli è giunta al penultimo atto del torneo dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi (2-1 ai supplementari) e la Lazio ai quarti, schiantata con un perentorio 3-0. Di fronte alla capolista del campionato di Serie A ci sarà l’Inter, ossia la prima inseguitrice anch’essa fermata sul pari in casa del Genoa. I nerazzurri hanno estromesso l’Empoli agli ottavi, piegato in rimonta 3-2 ai supplementari, e la Roma ai quarti, regolata 2-0.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini, Rebic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Darmian, Vecino, Gagliardini, Vidal, Gosens, Caicedo, Sanchez, Correa.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli e Alassio. 4° Uomo: Massimi. Var: Irrati. Assistente Var: Giallatini.

Milan-Inter in diretta tv verrà tramsessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5, con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Roberto Cravero.

Olivier Giroud ha segnato tre gol nelle due partite del Milan in questa stagione in Coppa Italia, segnando il secondo gol della partita in entrambe le occasioni. Nel frattempo, Edin Džeko dell’Inter ha segnato dieci dei suoi 14 gol ufficiali stagionali nel secondo tempo.

Milan-Inter streaming gratis ? Due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

L’Inter ha segnato il gol di apertura nei primi 15 minuti di gioco in tre delle sue ultime quattro partite di Coppa Italia.

11 delle 17 complessive gare d’andata del Milan in semifinale Coppa Italia sono terminate in parità – in particolare, i rossoneri hanno vinto appena due di queste gare (4P): un 2-1 proprio contro l’Inter il 23 giugno 1985, e un 1-0 contro l’Alessandria il 26 gennaio 2016, con gol di Mario Balotelli.