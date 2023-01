NAPOLI CREMONESE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV in italiano Diretta Coppa Italia Video: Canale 5 o Italia 1?

Napoli-Cremonese Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Si gioca alle ore 21:00 di oggi martedì 17 gennaio 2023, partita da vedere sui canali digitali. Ottavi di finale di Coppa Italia allo “Diego Armando Maradona” tra Napoli-Cremonese. Chi vince giocherà contro la Roma che ha avuto la meglio sul Genoa grazie al goal di Dybala.

Il Napoli ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia in otto delle ultime nove edizioni della competizione, fallendo soltanto nella scorsa stagione, quando fu eliminato agli ottavi dalla Fiorentina, con un 2-5 maturato nei tempi supplementari. Di seguito tutte le informazioni per vedere Napoli-Cremonese streaming gratis e diretta tv.

Napoli-Cremonese Streaming, presentazione match e probabili formazioni Coppa Italia

Grigiorossi in crisi ed ultimi in Serie A, col ko interno rimediato sabato contro il Monza che ha acuito il momentaccio della squadra lombarda e sancito l’esonero di Massimiliano Alvini con l’arrivo di Davide Ballardini: gli azzurri, invece, grazie alla vittoria super ottenuta contro i bianconeri hanno consolidato il primato in classifica.

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Mario Rui, Rrahmani, Di Lorenzo, Zedadka, Demme, Zielinski, Zerbin, Gaetano, Politano, Osimhen, Kvratskhelia. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lozano. Diffidati: nessuno.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Vasquez, Hendry; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Okereke, Buonaiuto. Allenatore: Ballardini. A disposizione in panchina: Saro, Sarr, Aiwu, Sernicola, Quagliata, Milanese, Ciofani, Felix, Tsadyout. Indisponibili: Chiriches, Dessers, Escalante, Ferrari, Ghiglione, Lochoshvili, Ascacibar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno. Guardalinee: Di Monte e Trasciatti. 4° Uomo: Di Bello. VAR: Marini. Assistente VAR: Muto.

Napoli-Cremonese Live al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Cremonese in tv verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

Questa sarà in generale la 27ª sfida tra Napoli e Cremonese in tutte le competizioni; l’ultimo successo dei grigiorossi risale all’11 settembre 1994 in Serie A – da allora, i partenopei sono rimasti imbattuti per otto confronti (5V, 3N).

Dove vedere Napoli-Cremonese Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Napoli-Cremonese streaming gratis? Due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le partite contro la Cremonese in Coppa Italia, solo con Modena (quattro), Pescara (cinque) e Taranto (cinque) ha giocato più partite non subendo mai gol nella competizione.

Napoli-Cremonese Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Napoli-Cremonese non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Roja Club, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Napoli ha perso le ultime due partite giocate in Coppa Italia (semifinale di ritorno v Atalanta nel 2021 e ottavi v Fiorentina nel 2022); i partenopei non subiscono tre sconfitte consecutive nella competizione dal 2000.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e sul sito online di TuttoSport, ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.