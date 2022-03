FIORENTINA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV in italiano Diretta Video: Canale 5 o Italia 1? | Semifinale Coppa Italia

Fiorentina-Juventus Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Si gioca alle ore 21:00 di oggi mercoledì 2 marzo 2022, partita da vedere sui canali digitali. Andata di Semifinale di Coppa Italia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina-Juventus. Chi vincerà? Di seguito tutte le informazioni per vedere Fiorentina-Juventus streaming gratis e diretta tv.

La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 gare contro la Fiorentina in tutte le competizioni (2N, 2P), trovando tuttavia il successo solo due volte nei cinque appuntamenti più recenti contro i viola (2N, 1P).

Fiorentina-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni Coppa Italia

La sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo in Serie A è stata un pessimo riscaldamento per la Fiorentina prima di questa semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus in questo primo “Derby di Vlahović” in assoluto. La Fiorentina ha ottenuto il vantaggio casalingo per giocare la gara di andata, e prolungare la sua prestazione casalinga solida negli ultimi tempi (8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) potrebbe essere cruciale per raggiungere solo la seconda finale di Coppa Italia nel corso degli ultimi 20 anni.

Lo stesso Vlahović ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-2 della Juventus contro l’Empoli nel fine settimana in Serie A, e mentre la squadra bianconera potrebbe non essere preoccupata per il fatto di giocare la seconda trasferta di fila, potrebbe esserlo per l’atmosfera ostile che l’attende a Firenze. In passato si è formata una grande rivalità tra queste due squadre, in parte a causa del passaggio di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juve nel 1990, ma con la Juventus rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei trasferte allo Stadio Artemio Franchi (3 vittorie, 2 pareggi), le eventuali ostilità a causa del cambio di maglia di Vlahović potrebbe essere facili da gestire per la squadra ospite.

Allegri su Piatek e Cabral: “Sono due centravanti fisici, che giocano in profondità. Poi la Fiorentina ha cambiato poco, gioca con intensità alta e crea dei pericoli. Bisogna fare una partita attenta, ci sarà un grande dispendio di energie. Bisogna mettersi al pari loro”.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore Italiano.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo,de Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri.

Krzysztof Piatek ha segnato complessivamente 12 gol in nove presenze di Coppa Italia, più di ogni altro giocatore di Serie A dal suo esordio nella competizione nel 2018/2019.

Fiorentina-Juventus in tv verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Massimo Paganin.

Tra il 2012 e il 2015 Juan Cuadrado ha giocato 106 partite e segnato 26 gol con la maglia della Fiorentina – considerando tutte le competizioni, il colombiano ha fornito finora due assist, entrambi nelle ultime tre partite disputate (v Empoli e Torino); è dalla stagione 2012/13 che fornisce almeno quattro passaggi vincenti a fine stagione (17 nel 2021/22).

Fiorentina-Juventus streaming gratis? Due le possibilità: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l'app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus è la squadra che ha partecipato più volte alle semifinali di Coppa Italia (33); inoltre quella bianconera è già la formazione che più volte é arrivata in Finale nella competizione (20), seguita al secondo posto dalla Roma (16).

La sfida Fiorentina-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Dall’inizio dello scorso decennio, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in nove trasferte contro la Fiorentina considerando tutte le competizioni; contro nessuna avversaria ha fatto meglio; tuttavia, ben 11 delle ultime 22 gare esterne contro i viola sono terminate in parità (completano nove successi bianconeri e due sconfitte).