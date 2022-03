INTER-SALERNITANA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: Facebook YouTube SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Salernitana Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 4 MARZO 2022, il fanalino di coda Salernitana allenata da Nicola fa visita all’Inter di Simone Inzaghi nel match valido per la 28a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano)? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Salernitana streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Salernitana Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Prima della “Mission Impossible” in Champions contro il Liverpool l’Inter di Simone Inzaghi è chiamata in primis a ritrovarsi, riprendendosi la vetta della classifica di Serie A (in attesa di un super Napoli-Milan). I nerazzurri, senza vittorie da 4 giornate di fila, ricevono la Salernitana ultima e con la peggior difesa del campionato ma a segno nelle ultime 5 giornate.

I nerazzurri, impegnati martedì sera nel derby d’andata di Coppa Italia contro il Milan, hanno pareggiato 0-0 col Genoa lo scorso weekend. Per i granata 1-1 col Bologna: Arnautovic e Zortea i marcatori. Senza storia la gara dell’andata, disputata all’Arechi il 17 dicembre: 0-5 in favore dei nerazzurri, a segno con cinque marcatori diversi (Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L Coulibaly, Radovanovic; Verdi, Kastanos, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gyomber, Ribéry, Schiavone, Strandberg.

Arbitro: Livio Marinelli.

Inter-Salernitana in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

L’Inter ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Milan e Sassuolo): l’ultima volta che non ha trovato il successo in tre incontri interni consecutivi in Serie A è stata nell’aprile 2019 (quattro, contro Lazio, Atalanta, Roma e Juventus), mentre non registra tre KO di fila in partite domestiche da aprile 2013 (Bologna, Juventus e Atalanta con Stramaccioni in panchina).

Inter-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

La Salernitana ha subito gol in tutte le sue 12 trasferte di questo campionato: solo tra settembre 1998 e marzo 1999 ha concesso reti in più partite esterne di fila nel corso di una stagione di Serie A (13).

La sfida tra Inter-Salernitana non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

I precedenti di Inter-Salernitana



Inter e Salernitana sono state avversarie in cinque occasioni. Mai un pareggio, i nerazzurri hanno vinto tre partite e i granata due. Nella gara d’andata all’Arechi la squadra di Inzaghi si è imposta 5-0: Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini i marcatori. Prima di quella gara, l’ultimo precedente risaliva alla stagione 98-99: 2-0 per la Salernitana, in gol Di Michele e Federico Giampaolo. Sulla panchina granata era seduto Oddo. Considerando anche la sfida in Champions col Liverpool, Dzeko e compagni sono a secco di gol da tre partite. Per restare attaccati al treno vetta hanno bisogno di ritrovare la vittoria. Per la Salernitana battere i nerazzurri significherebbe interrompere un digiuno che manca da 23 anni.