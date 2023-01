ROMA FIORENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare PC: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Roma-Fiorentina Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi domenica 15 gennaio 2023, Allo stadio Olimpico la Roma di Mourinho riceve la Fiorentina di Italiano, nel match valevole per la 18esima giornata di Serie A.

La Roma cerca la vittoria: i giallorossi vengono da tre pareggi nelle ultime quattro giornate, ma vengono dal pareggio in rimonta con il Milan. La Fiorentina arriva dal successo con il Sassuolo. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Fiorentina streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Roma-Fiorentina Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Roma (3-4-2-1): Rui Patrico; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Matic, Spinazzola, Camara, Tahirovic, Bove, Belotti, Shomurodov, EI Shaarawy, Solbakken, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum. Squalificati: Ibanez. Diffidati: Cristante, Mancini.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamè. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Gollini, Cerofolini, Terzic, Venuti, Ranieri, Krastev, Kayode, Bianco, Amatucci, Barak, Castrovilli, Jovic, Distefano. Indisponibili: Cabral, Mandragora, Quarta, Saponara, Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mandragora.

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Bindoni e Prenna. IV uomo: Maresca. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Roma-Fiorentina in TV al posto di Rojadirecta Canale

Roma-Fiorentina in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Roma-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Sei delle ultime sette reti della Roma in campionato sono state messe a segno a partire dal minuto 80; sul fronte opposto, la Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol (cinque) dal minuto 90 in questa stagione di Serie A.

Roma-Fiorentina Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Roma-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

In casa in questa stagione, la Roma ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte in 8 partite di Serie A. In questo campionato fuori casa, La Fiorentina ha guadagnato 8 punti su 24 disponibili (2V 2N 4P).

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Fiorentina Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Fiorentina Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Arthur Cabral, Bonaventura e Luka Jovic sono finora i giocatori più prolifici della Fiorentina in stagione, avendo segnato 3 reti.