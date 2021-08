Rojadirecta ROMA-FIORENTINA Streaming Gratis TV, come vederla Online: DAZN o Sky?

Roma-Fiorentina streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Partita valida per la prima giornata di Serie A che andrá in scena allo stadio Maradona di Napoli oggi domenica 22 agosto 2021 alle ore 20:45 dopo Udinese-Juventus e in contemporanea a Napoli-Venezia. Esordio casalingo per Mourinho, che allo stadio Olimpico affronta i viola di Italiano.

La Roma, reduce da quattro vittorie consecutive contro la Fiorentina in Serie A, solo una volta ha battuto i Viola per cinque gare di fila in campionato, tra il 2012 e il 2014, una serie che ha visto alternarsi Zeman, Andreazzoli e Rudi Garcia sulla panchina giallorossa.

Roma-Fiorentina formazioni probabili



ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore Mourinho.

A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Villar, Darboe, Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja Mayoral, Abraham. Indisponibili: Smalling, Spinazzola

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore Italiano.

A disposizione in panchina: Terracciano, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Bianco, Benassi, Duncan, Maleh, Saponara, Sottil, Kokorin, Rosati. Indisponibili: Amrabat.

Dove vedere Roma-Fiorentina streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: Serie A 2021/2021.

Quando si gioca Roma-Fiorentina: Domenica 22 Agosto 2021.

Fischio d’inizio di Roma-Fiorentina: ore 20:45.

Dove vederla in tv Roma-Fiorentina: DAZN.

Dove vedere Roma-Fiorentina streaming: DAZN (link www.dazn.it).

Dove si gioca Roma-Fiorentina: Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma-Fiorentina: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Tegoni e Rossi. Quarto uomo: Di Martino. Var: Mazzoleni. Avar: Vivenzi.