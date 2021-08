NAPOLI-VENEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vederla sul Web

Napoli-Venezia streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Partita valida per la prima giornata di Serie A che andrá in scena allo stadio Maradona di Napoli oggi domenica 22 agosto 2021 alle ore 20:45 dopo Udinese-Juventus e in contemporanea a Roma-Fiorentina. Gli azzurri di Luciano Spalletti fanno il loro esordio in campionato sfidando i neopromossi lagunari guidati da Paolo Zanetti.

Napoli-Venezia formazioni probabili



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna.

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Sigurdsson; Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

A disposizione in panchina: Bertinato, Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Dezi, Karlsson, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano.

Dove vedere Napoli-Venezia streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: Serie A 2021/2021.

Quando si gioca: Domenica 22 Agosto 2021.

Fischio d’inizio: ore 20:45.

Dove vederla in tv: DAZN.

Dove vederla in streaming: DAZN (link www.dazn.it).

Dove si gioca: Stadio Maradona.

Arbitro della partita: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Imperiale e Bercigli. Quarto uomo: Cosso. VAR: Di Paolo. AVAR: Peretti.