ROMA FIORENTINA Streaming TV, dove vederla Gratis: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Roma-Fiorentina Streaming Gratis. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 10 dicembre 2023, la Roma di Mourinho riceve allo stadio Olimpico la Fiorentina di Italiano per la 15a giornata di Serie A.

Giallorossi a quota 24 in classifica, viola inseguono a 23 punti.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Roma si prepara ad affrontare la Fiorentina, che ha vinto 3-0 contro la Salernitana. La Roma non avrà cambiamenti nella difesa, ma ci saranno alcune incertezze nel centrocampo. La Fiorentina schiererà Terracciano in porta e ha alcuni ballottaggi in difesa. Nella squadra viola, Arthur e Duncan giocheranno a centrocampo, mentre in attacco ci sarà Beltran che ha segnato nell’ultima partita. Chi vincerà la sfida tecnica tra Mou e Italiano? Di seguito le formazioni e dove vedere Roma-Fiorentina streaming gratis e diretta tv.

Diretta Roma-Fiorentina Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Roma ha avuto ottime prestazioni negli ultimi due mesi nel campionato italiano, posizionandosi tra i primi quattro. Hanno ottenuto la loro ultima vittoria contro il Sassuolo segnando due gol negli ultimi 15 minuti di gioco. La squadra di José Mourinho è diventata la più pericolosa nel campionato nelle fasi finali delle partite, segnando 13 gol dopo il 75º minuto di gioco in questa stagione. Anche nella loro ultima partita casalinga, la Roma ha vinto segnando un paio di gol nel finale.

La Fiorentina arriva a questa partita dopo una sfida impegnativa di Coppa Italia contro il Parma, ma sono riusciti a vincere e avanzare ai quarti di finale. Sono vicini alla Roma nel punteggio, rendendo questa partita cruciale nella lotta per i posti validi per la prossima Champions League. Tuttavia, le recenti sconfitte in trasferta e il fatto di aver vinto solo due degli ultimi dieci scontri diretti rappresentano un ostacolo psicologico per la Fiorentina.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Zalewski, El Shaarawi, Bove, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mancini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Beltram. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Christensen, Vannucchi, Parisi, Ranieri, Mina, Pierozzi, Mandragora, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Sottil, Ikoné, Brekalo. Indisponibili: Castrovilli, Dodò. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura.

Arbitro: Rapuano (Rimini). Guardalinee: L Rossi e C Rossi. IV Uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Dionisi.

Roma-Fiorentina Diretta TV



Roma-Fiorentina in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Pierluigi Pardo, con commento tecnico a cura di Dario Marcolin.

Paulo Dybala guida la Roma in questa stagione di SA per quanto riguarda i contributi (4 gol, 5 assist), e la scorsa stagione ha segnato una doppietta in questa partita (2-0).

Roma-Fiorentina Streaming Gratis in italiano anche dall’estero



Roma-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Giacomo Bonaventura è in cima alla classifica marcatori (parimerito) della Fiorentina in SA (6 gol) e dovrebbe essere riposato qui dopo che non ha giocato con la squadra nella partita infrasettimanale di Coppa Italia.

Roma-Fiorentina Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Roma-Fiorentina non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.