Juventus: Gatti sogna la Nazionale per Euro 2024

Il difensore della Juventus, Federico Gatti, ha rivelato al Tg1 di avere svolto diversi lavori prima di diventare un calciatore professionista. Ha lavorato nel settore delle vendite al bazar e ha svolto compiti di chiusura e di costruzione. Ha anche lavorato come muratore e gli è stato assegnato il compito di lavorare sui tetti.

Dopo il suo gol contro il Napoli, che è stato determinante per la vittoria della Juventus in campionato, Gatti ha mostrato ambizione e ha dichiarato di voler guadagnarsi un posto nella Nazionale italiana per la prossima estate quando sarà impegnata in Euro 2024.

Inoltre, Gati ha espresso il desiderio di vincere dei trofei con la sua squadra. Durante l’intervista, ha anche menzionato il fatto che i suoi genitori erano molto orgogliosi di lui e che l’emozione per loro era quasi più intensa che per lui:

“Ieri mia madre e mio padre erano di fianco alla mia ragazza, ed erano felicissimi: l’emozione era quasi più grande per loro che per me”.