Gli arbitri della 15a giornata di Serie A: Juventus-Napoli a Orsato

DIRETTA SERIE A CALCIO – Il fischietto selezionato per dirigere la partita tra Juventus e Napoli, uno dei più attesi incontri della 15ª giornata di Serie A, sarà Daniele Orsato. Orsato, arbitro della sezione di Schio, è stato votato come il migliore della stagione precedente e sarà al centro dell’azione venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino, alle ore 20:45. Per la partita tra Atalanta e Milan il giorno successivo alle 18:00, sarà designato Federico La Penna, mentre per la partita tra Inter e Udinese, sempre il sabato alle 20:45, sarà indicato Marco Di Bello. Infine, sarà Antonio Rapuano ad arbitrare la partita tra Roma e Fiorentina, il posticipo domenicale, un match cruciale per la zona Champions.

Juventus-Napoli Venerdì 08/10 Ore 20:45

Arbitro: Orsato

Guardalinee: Peretti-Perrotti

IV Uomo: Marcenaro

Var: Di Paolo

Assistente Var: Paganessi

Verona-Lazio Sabato 09/11 Ore 15:00

Arbitro: Ayroldi

Guardalinee: Rocca-Cipriani

IV Uomo: Tremolada

Var: Paterna

Assistente Var: Di Vuolo

Atalanta-Milan Sabato 09/11 Ore 18:00

Arbitro: La Penna

Guardalinee: Imperiale-Vecchi

IV Uomo: Sacchi

Var: Marini

Assistente Var: Di Martino

Inter-Udinese Sabato 09/11 Ore 20:45

Arbitro: Di Bello

Guardalinee: Bottegoni-Di Monte

IV Uomo: Prontera

Var: Mazzoleni

Assistente Var: Abbattista

Frosinone-Torino Domenica Ore 12:30

Arbitro: Massimi

Guardalinee: Baccini-Vigile

IV Uomo: Baroni

Var: Meraviglia

Assistente Var: Mazzoleni

Monza-Genoa Domenica Ore 15:00

Arbitro: Collu

Guardalinee: Bindoni-Tegoni

IV Uomo: Abisso

Var: Irrati

Assistente Var: Miele

Salernitana-Bologna Domenica Ore 18:00

Arbitro: Sozza

Guardalinee: Scatragli-Bercigli

IV Uomo: Di Marco

Var: Valeri

Assistente Var: Maggioni

Roma-Fiorentina Domenica Ore 20:45

Arbitro: Rapuano

Guardalinee: Rossi L-Rossi C

IV Uomo: Maresca

Var: Aureliano

Assistente Var: Dionisi

Empoli-Lecce Lunedì 11/12 Ore 18:30

Arbitro: Colombo

Guardalinee: Di Iorio-Capaldo

IV Uomo: Manganiello

Var: Gariglio

Assistente Var: Valeri

Cagliari-Sassuolo Lunedì 11/12 Ore 20:45

Arbitro: Mariani

Guardalinee: Dei Giudici-Laudato

IV Uomo: Feliciani

Var: Nasca

Assistente Var: Aureliano