Giorgio Chiellini si candida per la dirigenza della Juventus

Giorgio Chiellini ha dichiarato di immaginarsi nel futuro come dirigente della Juventus. Il giocatore ex bianconero ha anche parlato della competizione per lo scudetto in Serie A e del nuovo ciclo nella Nazionale. Nonostante sia attualmente impegnato nella finale della MLS con il Los Angeles FC, Chiellini ha affermato di voler tornare a vestire i colori bianconeri.

Chiellini non ha specificato in quale ruolo, ma ha dichiarato di essere molto legato al club e felice per la loro buona stagione. Ha anche espresso il desiderio di lavorare nell’amministrazione, avendo una laurea in economia e un MBA nel calcio.

Riguardo alla Nazionale, Chiellini ha elogiato il difensore Alessandro Bastoni e ha espresso la speranza che Marco Verratti possa tornare nel gruppo. Ha anche commentato la lotta per lo scudetto, definendo l’Inter come favorita ma sottolineando che la Juventus potrebbe rimanere loro alle spalle se gli interisti andranno lontano in Champions League.