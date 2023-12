Big match Serie A: Mazzarri su Juventus-Napoli di domani sera alle 20:45

JUVENTUS-NAPOLI – Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato prima della partita contro la Juventus (verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN con fischio d’inizio alle ore 20:45), dicendo che questa partita è di grande importanza e servirà per capire se la squadra ha fatto progressi. Ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio e della solidità della squadra, così come la voglia di non arrendersi. Mazzarri ha anche lavorato sulla fase difensiva e ha parlato della speranza di poter recuperare alcuni giocatori infortunati. Ha detto che il nuovo Mazzarri non parlerà più degli arbitri e si concentrerà solo sulla squadra. Infine, Mazzarri ha sottolineato l’importanza di essere compatti, di commettere meno errori e di essere efficaci davanti alla porta per vincere contro la Juventus.

