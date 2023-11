Napoli: ADL rinuncia a Tudor e punta al classico, con Mazzarri

DIRETTA NAPOLI – Cambio all’ultimo minuto per quanto riguarda il nuovo allenatore da parte del presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis. Proprio quando l’ex juventino Igor Tudor era pronto a firmare il contratto, ADL ha sterzato per una scelta più romantica: il ritorno di Walter Mazzarri che ha già guidato il Napoli dal 2009 al 2013. Dopo Rudi Garcia tutto faceva pensare all’arrivo di Tudor che era pronto a firmare un contratto a progetto più ampio, fino al al 2025, e invece De Laurentiis ha preferito un “traghettatore” come Mazzarri che avrebbe accettato di lavorare a Napoli fino alla fine di questa stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà nel pomeriggio l’allenatore per definire i dettagli del suo ritorno a Napoli 10 anni dopo l’addio.

