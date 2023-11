L’ex Juve Tudor è il nuovo allenatore del Napoli, i dettagli

DIRETTA NAPOLI – Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto un nuovo allenatore per la squadra di calcio: Igor Tudor. Il precedente allenatore (Rudi Garcia) era francese, ma è stato sostituito da un tecnico croato che ha già esperienza in Italia. L’annuncio ufficiale dell’assunzione del nuovo allenatore sarà fatto martedì.

Igor Tudor nuovo allenatore del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha deciso di nominare Igor Tudor come nuovo allenatore del Napoli dopo la sconfitta contro l’Empoli al Maradona (0-1) in campionato. Tudor, che ha già allenato in Serie A, deve ancora firmare il contratto ma i dettagli verranno probabilmente definiti martedì durante un incontro con De Laurentiis.

Quanto tempo durerà il contratto di Tudor al Napoli?

Tudor ha accettato i sette mesi di contratto proposti dal presidente del Napoli, De Laurentiis. Inizialmente sembrava incline al rifiuto, ma dopo un colloquio con il presidente ha accettato la sfida. Tudor è convinto di poter raggiungere l’obiettivo di classificarsi tra le prime quattro squadre del campionato e di iniziare un nuovo ciclo a partire dalla prossima estate.

Cifre e dettagli del contratto Tudor-Napoli

Il tecnico croato Tudor ha accettato l’offerta e firmerà un contratto fino a giugno 2024 a 2 milioni netti. In seguito, se confermato, firmerà fino al 2025 con un contratto a 3 milioni netti. Il tecnico francese Garcia è già a Nizza e verrà revocato come allenatore del Napoli dopo l’accettazione di Tudor.

#Tudor prima di arrivare è già entrato nei cuori dei napoletani. Con un colpo solo #DeLaurentiis fa fuori #Garcia e #Osimhen. Mentalità pazzesca. pic.twitter.com/WWscaJ0uzv — Daniele De Felice (@DanieleBibo) November 13, 2023