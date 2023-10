Napoli in crisi: possibile licenziamento di Garcia e ricerca di nuovo allenatore

Il Napoli, campione d’Italia in carica, ha perso anche contro la Fiorentina in Serie A allo stadio Maradona, dopo quella contro il Real Madrid in Champions League, e sembra che lo spogliatoio abbia perso motivazione. Il presidente De Laurentiis (indagato per falso in bilancio) sta considerando un possibile licenziamento del tecnico Rudi Garcia e si stanno valutando altri possibili allenatori.

Si è aperta ufficialmente la crisi del Napoli

Il Napoli si trova in una situazione difficile dopo il secondo intervallo per le partite nazionali. Ha ottenuto solo 14 punti in campionato, a differenza dei 20 punti della scorsa stagione. Attualmente si trova al quinto posto, che permetterebbe di partecipare all’Europa League.

Esonero Garcia? Nuovo allenatore alla vista

Il presidente De Laurentiis potrebbe cercare un cambiamento a causa delle tensioni tra l’allenatore Garcia e alcuni giocatori esperti come Osimhen, Zielinski, Politano e Lobotka. È necessario ritrovare ordine e coesione, magari con un nuovo allenatore…