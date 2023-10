NAPOLI Fiorentina Streaming Video Gratis: Dove Vedere Diretta Live TV Oggi 8 ottobre

Nell’ultimo scontro di Serie A turno 8, il Napoli affronta la Fiorentina domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, il Napoli si trova al quarto posto in classifica con 14 punti, grazie a quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle prime sette partite di campionato. La squadra è riuscita a segnare in tutte le partite di Serie A, con cinque di esse che hanno visto il Napoli segnare più di un gol. Inoltre, il club cerca di segnare più di tre gol in tre partite consecutive di Serie A per la terza volta nella sua storia.

La Fiorentina, che ha pareggiato 2-2 contro il Ferencváros in Europa League, ha avuto un inizio di stagione impressionante, che l’ha portata al quinto posto in classifica con lo stesso numero di punti del Napoli. La squadra di Vincenzo Italiano dovrà migliorare le sue prestazioni in trasferta, avendo ottenuto sette punti nelle quattro trasferte finora. Tuttavia, la sconfitta per 4-0 contro l’Inter dimostra le difficoltà contro le squadre italiane di alto livello in trasferta. Inoltre, la Fiorentina ha vinto solo due delle ultime nove partite di Serie A in trasferta contro il Napoli.

Entrambe le squadre sono in corsa per un posto in Champions League e l’incontro di domenica sera si preannuncia molto emozionante.