Stasera Streaming: Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina di Serie A, Orario Partite Diretta Canale TV

Dove vedere le partite di calcio in tv e streaming gratis di questa sera (oggi domenica 8 ottobre 2023), dove spiccano Cagliari-Roma e Napoli-Fiorentina di Serie A. Di seguito tutto il programma con l’orario d’inizio delle partite e dove vederle in tv e streaming in chiaro.

18.00 Cagliari-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Celta-Getafe (Liga) – DAZN

18.30 Alaves-Betis (Liga) – DAZN

18.30 Giugliano-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

18.30 SPAL-Pescara (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)

18.30 Brindisi-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

18.30 Turris-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

18.30 Pineto-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.30 Barcellona-Real Sociedad (Liga femminile) – DAZN

19.00 Porto-Portimonense (Campionato portoghese) – DAZN

19.45 Liverpool-Aston Villa (Women’s Super League) – DAZN

20.45 Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Rennes-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

20.45 Sestri Levante-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Audace Cerignola-Benevento (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

20.45 Monopoli-Foggia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

20.45 Rimini-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

20.45 Ancona-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

20.45 Fiorenzuola-Pergolettese (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

21.00 Granada-Barcellona (Liga) – DAZN

21.00 Internacional-Gremio (Brasileirão) – MOLA e ONEFOOTBALL

21.00 Palmeiras-Santos (Brasileirão) – MOLA e ONEFOOTBALL

21.00 Fluminense-Botafogo (Brasileirão) – SILIVE, MOLA e ONEFOOTBALL

21.30 Sporting-Arouca (Campionato portoghese) – DAZN

21.45 River Plate-Talleres (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

23.30 Athletico Paranaense-Bragantino (Brasileirão) – SILIVE

23.45 Racing-Platense (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL