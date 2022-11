ROMA LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Derby Capitale Online con Cellulare PC Tablet

Dove vedere Diretta Roma-Lazio Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 13a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 6 novembre 2022 allo Stadio Olimpico della capitale con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane, subito prima di Juventus-Inter Streaming che si gioca alle 20:45. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

La Lazio ha vinto gli ultimi due Derby di Serie A contro la Roma giocati nel girone d’andata, segnando sempre tre gol: solo una volta i biancocelesti hanno vinto tre sfide consecutive contro i giallorossi nella prima metà di massimo campionato, ma in quell’occasione le sfide non erano in stagioni consecutive (1949/50, 1950/51 e 1952/53). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Roma-Lazio gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Roma-Lazio Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Dopo essere stati protagonisti di un’aspra lite fuori dal campo, Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni si incontreranno in campo per la prima volta da maggio 2017. Entrambi hanno segnato i primi gol delle loro squadre nell’ultima giornata di Serie A, con Zaccagni che ha già segnato cinque gol (record alto parimerito in carriera) nella massima serie finora.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Kumbulla, Celik, Tripi, Karsdorp, Bove, Camara, Belotti, Shomurodov, Volpato, Tahirovic. Indisponibili: Darboe, Dybala, Spinazzola, Wijnaldum.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. Squalificati: Milinkovic-Savic.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto Uomo: Colombo. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

La Roma ha perso solo due delle ultime 24 partite di Serie A contro la Lazio da squadra ospitante (14V, 8N): 1-2 nel marzo 2012 e 1-3 nell’aprile 2017 – i giallorossi hanno ottenuto il successo in quattro delle cinque sfide interne più recenti (1N).

Roma-Lazio in TV al posto di Rojadirecta Canale



Roma-Lazio in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Roma-Lazio anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Roma-Lazio affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini, a bordo campo Davide Bernardi e Giovanni Barsotti.

Tra le prime sette squadre dell’attuale classifica, la squadra più migliorata rispetto alle prime 12 giornate del campionato 21/22 in termini di punti è la Roma di Mourinho: sei punti in più rispetto a un anno fa (25 vs 19). Anche la Lazio ha fatto meglio finora, con tre punti in più (24 vs 21).

Roma-Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Roma-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Lazio ha perso nell’ultimo match contro la Salernitana, ma nel 2022 non ha mai collezionato due sconfitte di fila in Serie A: l’ultima volta in campionato risale al novembre 2021 (ko contro Juventus e Napoli).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Lazio Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Lazio Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Nell’era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri – tuttavia c’è stato un solo rosso nelle sei più recenti, ricevuto da Acerbi il 15 maggio 2021.