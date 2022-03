Roma-Lazio Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere il Derby Online Serie A: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Roma-Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 italiane di oggi domenica 20 marzo 2022, Roma-Lazio si sfidano nel Derby della Capitale allo Stadio Olimpico nel match valido per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? In palio punti importanti per entrare in Europa! Di seguito le informazioni per vedere Roma-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

La Roma è imbattuta in casa contro la Lazio in Serie A dal 30 aprile 2017 (3-1 biancoceleste con protagonista Keita, autore di una doppietta); da allora, tre successi e un pareggio – i giallorossi potrebbero inoltre tenere la porta inviolata per due Derby interni consecutivi (dopo il 2-0 dello scorso anno) per la prima volta dal 2011 (tre di fila allora).

Roma (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Vina, Veretout, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov, Felix.

La Lazio ha vinto due degli ultimi tre Derby di Roma in Serie A (1P): lo stesso numero di successi ottenuti nei precedenti 15; tuttavia, i biancocelesti non hanno trovato i tre punti nelle ultime due sfide contro i giallorossi disputate nel girone di ritorno nel massimo campionato (1N, 1P).

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Imperiale e Berti. Quarto uomo: Pezzuto. Var: Di Paolo. Assistente Var: Ranghetti.

Roma-Lazio in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca del Derby Roma-Lazio su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Maurizio Sarri potrebbe diventare il primo allenatore della Lazio a vincere i suoi primi due Derby di Roma in Serie A da Sven-Göran Eriksson nel 1997/98, mentre José Mourinho il primo tecnico giallorosso a perdere i suoi primi due da Luis Enrique nel 2011/12.

La Roma è imbattuta da otto partite di campionato (4V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare consecutive all’interno di una singola stagione di Serie A per la prima volta dal maggio 2019 (nelle ultime nove gare del 2018/19, con Claudio Ranieri in panchina).

La sfida tra Roma-Lazio non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.