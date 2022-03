REAL MADRID BARCELLONA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Facebook Live-Stream Video YouTube: DAZN o SKY? Dove vedere EL CLASICO

Real Madrid Barcellona Streaming Gratis senza RojaDirecta: partita di Liga spagnola (LaLiga) valida per il Turno 29.

Alle ore 21:00 italiane di oggi domenica 20 marzo 2022, si gioca Real Madrid Barcellona in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 29a giornata del campionato di calcio spagnolo.

Real Madrid Barcellona Streaming, presentazione match

Real Madrid e Barcellona si incontreranno nella giornata 29 della Liga Santander. Entrambe le squadre giocheranno una nuova partita questa domenica, 20 marzo, al Santiago Bernabéu. I calciatori di Carlo Ancelotti cercano la sesta vittoria consecutiva in un Clásico, mentre gli azulgranas sognano di restare in Champions.

I Bianchi raggiungono il Clasico con ancora più capolista dopo aver battuto 0-3 il Maiorca con una doppietta di Benzema e un altro gol di Vinicius Junior. Il Real Madrid vuole continuare la sua serie di vittorie consecutive e fermare l’evoluzione della squadra di Xavi Hernández. Il Barcellona non perde in campionato dallo scorso 4 dicembre contro il Real Betis.

Real Madrid Barcellona Diretta al posto di Rojadirecta Online TV



Real Madrid Barcellona in tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Real Madrid Barcellona Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV in italiano



La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NOW (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Real Madrid Barcellona, le formazioni che speriamo di vedere in campo

Ancelotti ha elogiato Xavi: “Sta facendo un ottimo lavoro. Ma lo stile del Barça non è mai cambiato. È sempre quello, marcato, e Xavi lo rappresenta alla perfezione. La squadra è migliorata ed è in una buona dinamica”. Sì, 11 partite senza sconfitte con 8 vittorie, in Liga 4 successi consecutivi.

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Marco Asensio, Karim Benzema e Vinicius Jr. Allenatore Zidane.

Barcellona (3-4-3): Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Serginho Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Allenatore Koeman.

Alternative per vedere Real Madrid Barcellona diretta streaming al posto di Rojadirecta online

Altre forme per vedere Real Madrid Barcellona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono illegali e non si possono usare perchè oscurati. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

L’unica alternativa per vedere Real Madrid Barcellona potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.