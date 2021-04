REAL MADRID BARCELLONA Streaming Gratis TV Facebook Live-Stream Video YouTube: DAZN o SKY? Dove vedere EL CLASICO

Real Madrid Barcellona Streaming Gratis senza RojaDirecta: partita di Liga spagnola (LaLiga) valida per il Turno 30.

Alle ore 21:00 italiane di oggi sabato 10 aprile 2021, si gioca Real Madrid Barcellona in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 30a giornata del campionato di calcio spagnolo.

Real Madrid Barcellona Streaming, presentazione match.

Real Madrid e Barcellona si affrontano questa sera in una classica che potrebbe essere decisiva per il titolo LaLiga Santander. Chi vincerà diventerà il leader della competizione, in attesa del risultato dell’Atlético contro il Betis 24 ore dopo. “El Clásico” tra i due colossi del calcio spagnolo si incontrano questa sera all’Alfredo Di Stéfano.

Vantaggio globale del Real Madrid in LaLiga. Real Madrid e Barcellona si sono affrontate 181 volte nel torneo nazionale, con 74 vittorie per i Blancos, 35 pareggi e 72 vittorie per il Barça.

Il Real Madrid ha vinto le ultime due partite in tutte le competizioni contro il Barcellona e non ne ha vinte tre di fila dal 1978, tutte e tre in LaLiga. Dopo la vittoria per 1-3 al primo turno di questa stagione, il Real Madrid può vincere entrambe le partite contro il Barcellona nella stessa stagione di campionato per la prima volta dal 2007/2008. Nelle suddette partite, il Real Madrid ha segnato 291 gol per i 289 gol segnati dal Barcellona.

Questa sarà la prima partita ufficiale tra Real Madrid e FC Barcelona allo stadio Alfredo Di Stéfano. I Blancos hanno perso due delle prime tre classiche giocate in casa nel nuovo stadio LaLiga: 0-1 a Chamartín nel maggio 1929 e 1-2 al Santiago Bernabéu nel settembre 1948.

Real Madrid Barcellona viene trasmessa in diretta tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il giocatore del Barcellona, ​​Antoine Griezmann, ha segnato in tre delle sue ultime cinque visite al Real Madrid in LaLiga (tre gol in totale) ma non ha ancora segnato contro i bianchi nella competizione con il suo club attuale (tre partite giocate, una per affrontare ).

La partita sarà disponibile in live streaming su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NOW (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Real Madrid Barcellona, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Leo Messi è il giocatore che ha segnato più gol nella storia del Classico (26), seguito da Di Stéfano e Cristiano Ronaldo, entrambi con 18 reti.

Sarà anche quello che aggiunge più Classici (45) se gioca e eguaglia Sergio Ramos, infortunato.contro il Real Madrid stasera, eguaglierà Xavi come giocatore del Barça con più classici del campionato (29).

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Marco Asensio, Karim Benzema e Vinicius Jr. Allenatore Zidane.

Barcellona (3-4-3): Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Serginho Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Allenatore Koeman.

Arbitro: Jesús Gil Manzano. Mateu Lahoz era stato scelto per arbitrare la partita, ma un infortunio gli ha impedito di fischiare l’inizio de “El Clásico“. Toccherà quindi a Gil Manzano, arbitro che ha suscitato molte polemiche in passato.

Zidane può superare Mourinho. Zinedine Zidane ha ottenuto cinque vittorie in 10 classiche come allenatore del Real Madrid tra tutte le competizioni (3E 2D). Solo Miguel Muñoz (16), Francisco Bru e Luis Molowny (6) hanno ottenuto più vittorie in questo duello sulla panchina bianca rispetto all’allenatore francese (5 vittorie ottenute anche da José Mourinho).

