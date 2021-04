Streaming Parma-Milan Real Madrid-Barcellona Spezia-Crotone: Orario Diretta TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 10 aprile 2021, dove spiccano Parma-Milan e Real Madrid-Barcellona.

11:00 Ascoli-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile su Dazn) e Sportitalia

13:00 Milan-Juventus (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile su Dazn) e Sportitalia

13:30 Manchester City-Leeds United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

14:00 Ascoli-Monza (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Pordenone (Serie B) – Dazn e Dazn1

14:00 Entella-Salernitana (Serie B) – Dazn

14:00 Lecce-Spal (Serie B) – Dazn

14:00 Brescia-Pescara (Serie B) – Dazn

14:00 Getafe-Cadice (Liga) – Dazn.

15:00 Diretta Spezia-Crotone Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’ultimo pareggio in campionato tra Spezia e Crotone risale all’aprile 2016 (0-0 in Serie B): da allora tre successi liguri e due calabresi (incluso il 4-1 della gara d’andata). Lo Spezia ha vinto l’ultimo incontro interno di campionato, contro il Cagliari: non ha ancora trovato due successi di fila in casa in Serie A. L’ultimo pareggio del Crotone in Serie A è stato lo 0-0 contro l’Udinese a dicembre 2020: da allora per i rossoblu tre successi e 14 sconfitte.

Streaming Spezia Crotone sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Albinoleffe-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Palermo-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Perugia-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Roma-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:30 Bayern-Union B (Bundesliga) – Sky Sport Collection.

16:00 Frosinone-Cittadella (Serie B) – Dazn

16:00 Liverpool-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Athletic-Alaves (Liga) – Dazn

17:00 Strasburgo-PSG (Ligue 1) – Dazn

17:30 Avellino-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite).

18:00 Diretta Parma-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’ultimo successo del Parma contro il Milan in Serie A risale al 4-2 del marzo 2014 – da allora cinque successi rossoneri e due pareggi. Dopo il 2-2 della gara d’andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le gare stagionali di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2007/08. Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma: risale infatti al marzo 2010 l’ultima gara in cui il Milan non ha segnato al Tardini in campionato, con Leonardo in panchina.

Streaming Parma Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Eibar-Levante (Liga) – Dazn

18:30 Crystal Palace-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Stoccarda-Borussia Dortmund (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

20:45 Diretta Udinese-Torino Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1.

L’Udinese ha vinto solo due delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Torino (3N, 5P): tuttavia questi due successi sono arrivati nei tre incontri più recenti contro i granata. Il Torino ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro l’Udinese disputate nel girone di ritorno, tenendo sempre la porta inviolata: l’ultimo successo friulano nella seconda metà stagionale contro i granata risale al marzo 2015, 3-2 sotto la guida di Andrea Stramaccioni. Dopo il successo per 1-0 nella scorsa stagione, l’Udinese potrebbe vincere due gare interne di fila contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2013 (quattro in quel caso tra il 2006 e il 2013).

Streaming Udinese Torino disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Diretta Real Madrid-Barcellona Streaming (Liga) – Dazn

Il Real Madrid ha vinto le ultime due partite contro il Barcellona e non ne vince tre di fila dal 1978. Dopo la vittoria per 1-3 all’andata, il Real Madrid può vincere entrambe le partite contro il Barcellona nella stessa stagione di campionato per la prima volta dal 2007/2008. Il Barcellona ha vinto in cinque delle ultime sette visite al Real Madrid in tutte le competizioni (2s). Il Real Madrid ha perso solo una delle ultime 19 partite nella Liga (14v 4p). Il Barcellona ha vinto le ultime nove trasferte in LaLiga e può aggiungere 10 vittorie consecutive fuori casa nella stessa stagione di campionato per la terza volta nella sua storia (10 a gennaio 2011 con Pep Guardiola e 10 anche a gennaio 2013 con Tito Vilanova e Jordi Roura).

Streaming Real Madrid Barcellona disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Montpellier-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.