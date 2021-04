ROJADIRECTA Inter-Cagliari Juventus-Genoa Sampdoria-Napoli: Orario Diretta Streaming TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 11 aprile 2021, dove spiccano Inter-Cagliari, Juventus-Genoa, Sampdoria-Napoli, Roma-Bologna e Fiorentina-Atalanta, valide per la 30a giornata di Serie A.

12:30 Diretta Inter-Cagliari Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

L’Inter ha mancato l’appuntamento con il gol solo una volta nelle ultime 37 sfide di Serie A contro il Cagliari (0-2 nell’aprile 2013). Il Cagliari ha vinto solo due delle ultime 19 trasferte di Serie A in casa dell’Inter: completano il parziale 12 successi nerazzurri e cinque pareggi. L’ultima volta che il Cagliari ha tenuto la porta inviolata in casa dell’Inter in Serie A risale al marzo 1992 (0-0): da allora i nerazzurri hanno realizzato 47 reti in 22 incontri (2.1 di media).

Streaming Inter Cagliari disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Juventus U23-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Padova-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

12:30 Cavese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

13:00 Rennes-Nantes (Ligue 1) – DAZN

13:00 Burnley-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Villarreal-Osasuna (Liga) – DAZN

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Diretta Juventus-Genoa Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 252 Satellite)

La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in campionato, è dal 2008 che i bianconeri non registrano quattro successi di fila contro il Grifone in Serie A.Tra le squadre contro cui i bianconeri hanno perso almeno una partita in casa in Serie A, il Genoa è quella contro cui la Juventus ha subito in percentuale meno sconfitte interne: 4% (2/53). La Juventus subisce gol da cinque partite di Serie A e non registra una serie più lunga di gare di campionato senza clean sheet dal luglio 2020 (una striscia di sette sotto Maurizio Sarri).

15:00 Diretta Sampdoria-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Il Napoli ha vinto nove delle ultime 10 sfide contro la Sampdoria in Serie A (1P), segnando 2.6 gol di media a partita nel periodo. Sampdoria-Napoli sarà la partita numero 2500 della formazione partenopea nella sua storia in Serie A (incl. tavolini) – sarà l’ottava squadra a raggiungere questo traguardo. La Sampdoria ha perso sette degli ultimi nove match al Ferraris contro il Napoli in campionato (1V, 1N), una sconfitta in meno rispetto a tutte le precedenti 44 gare interne contro i partenopei in Serie A (20V, 16N, 8P).

15:00 Verona-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Reggina-Vicenza (Serie B) – DAZN

15:00 Olbia-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Lucchese-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Renate (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Mantova-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Modena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juve Stabia-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Monopoli-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Turris-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv.

15:05 West Ham-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

15:30 Schalke 04-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Valencia-Real Sociedad (Liga) – DAZN

16:45 Rkc Waalwijk-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17:05 Monaco-Digione (Ligue 1) – DAZN.

17:30 Tottenham-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Pro Sesto-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

18:00 Diretta Roma-Bologna Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

17:30 Pergolettese-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)17:30 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) – Eleven Sports17:30 Pro Patria-Novara (Serie C) – Eleven Sports17:30 Sudtirol-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports17:30 Arezzo-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports17:30 Bisceglie-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite).

La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più partite di Serie A: 50 – completano 43 pareggi e 52 successi giallorossi. Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta all’Olimpico contro la Roma in campionato, i rossoblù potrebbero ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A contro i giallorossi per la prima volta dal 1959.

18:00 Colonia-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Valladolid-Granada (Liga) – DAZN

19:00 Venezia-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1

20:00 Imolese-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:00 Sheffield U-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Fiorentina-Atalanta Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

L’Atalanta ha vinto le ultime due sfide contro la Fiorentina in campionato, solo nel 1942 ha registrato tre successi di fila contro i viola in Serie A. Dopo il successo per 3-0 nel match d’andata, l’Atalanta potrebbe vincere entrambe le gare stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 1992/93. Dopo una striscia di ben 18 partite senza sconfitta al Franchi in Serie A (11V, 7N), la Fiorentina ha perso l’ultimo match interno contro l’Atalanta: 1-2 nel febbraio 2020.

21:00 Betis-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

21:00 Lione-Angers (Ligue 1) – DAZN

23:30 Union-Boca (Campionato Argentino) – Sportitalia.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.