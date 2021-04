INTER CAGLIARI Streaming Gratis ITA TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Inter Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi domenica 11 aprile 2021 alle ore 12:30 italiane per il lunch match della 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Inter Cagliari Streaming, prestanzione diretta match

L’Inter ha vinto ben 11 delle ultime 12 partite di campionato (incluse le 10 più recenti), tenendo la porta inviolata nel 67% di questi incontri (8/12) – solo quattro reti incassate dai nerazzurri nel periodo. L’Inter ha vinto le ultime 11 partite interne di Serie A: solo tre volte nella loro storia nel massimo campionato i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga in casa (1950, 1971 e 2011). Il Cagliari è la squadra che dall’inizio del 2021 ha realizzato meno reti in Serie A: soltanto 10 per i sardi in 15 gare nel parziale. Da una parte l’Inter ha la miglior percentuale realizzativa di questa Serie A (16.2%), dall’altra il Cagliari ha la più bassa (9.5%).

Inter Cagliari viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Romelu Lukaku ha servito nove assist in questo campionato: solo tre giocatori dell’Inter hanno fatto meglio in una singola stagione di Serie A da quando Opta (2004/05) raccoglie questo dato (Maicon 11 nel 2009/10, Candreva 10 nel 2016/17, Stankovic 10 nel 2006/07).

Inter Cagliari in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Le probabili formazioni di Inter Cagliari

Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Lautaro Martínez dell’Inter ha segnato quattro reti e servito un assist in cinque sfide contro il Cagliari in Serie A, trovando la rete in tutte le quattro gare giocate da titolare nella competizione contro i sardi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: Barella. Indisponibili: Kolarov, Perisic.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore Semplici. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ceppitelli, Cragno, Rog, Sottil, Tramoni.

L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Radja Nainggolan (sei reti): il centrocampista del Cagliari ha giocato 33 gare, segnando sei reti, con la maglia nerazzurra in Serie A tra il 2018 e il 2019.

Altre forme per vedere Inter Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.