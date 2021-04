JUVENTUS GENOA Streaming Gratis info ROJADIRECTA ITA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC: DAZN o SKY Live?

JUVENTUS Genoa Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC.

Dove vedere Diretta Juventus Genoa Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 11 aprile 2021 si gioca Juve-Genoa per la 30a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Nell’ultima gara giocata allo Stadium, valida per la Coppa Italia, la Juventus ha avuto la meglio sul Genoa per 3-2 solamente dopo i supplementari. L’ultimo match di Serie A in quel del Ferraris ha invece visto il successo dei piemontesi per 3-1 con la doppietta di Cristiano Ronaldo e le reti di Sturaro e Dybala.

Juventus Genoa Streaming, prestanzione diretta match

Eliminata dall’Europa e in attesa di giocare la finale di Coppa Italia, a grande distanza dalla vetta occupata dall’Inter, la Juventus cercherà di ottenere la miglior posizione in campionato per poter confermarsi ancora una volta in Champions League. Per il 30esimo turno di fronte il Genoa. La squadra di Ballardini ha ben dieci punti di distanza dal Cagliari terzultimo in classifica, decisa ad ottenere l’aritmetica conferma in Serie A il prima possibile: considerando i risultati altalenanti di Madama in stagione, il Genoa proverà l’impresa.

Juventus Genoa in Diretta TV al posto di Rojadirecta

Juventus Genoa sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

Cristiano Ronaldo avrà ancora una volta gli occhi addosso in virtù della lotta per il titolo di capocannoniere: 25 reti fin qui in campionato, mentre il massimo marcatore dei liguri è Destro, arrivato a quota dieci in classifica nell’ultimo match.

Juventus Genoa Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Juventus Genoa sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.

sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire lesu iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Paulo Dybala della Juventus ha segnato sette reti contro il Genoa in campionato, inclusa la sua prima tripletta in Serie A (agosto 2017) – solo contro l’Udinese ha realizzato più gol nel torneo (otto).

Le probabili formazioni di Juventus Genoa:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Bonucci.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Strootman. Indisponibili: Pellegrini.

Domenico Criscito (249) è vicino alle 250 presenze con la maglia del Genoa in tutte le competizioni; le prime otto presenze del difensore classe ’86 in Serie A sono arrivate con la Juventus nel 2007.

Alternative per vedere Juventus Genoa in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Juventus Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.