JUVENTUS-GENOA Streaming Gratis TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Genoa Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 dicembre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri riceve la visita del Genoa di Sheva allo Stadium di Torino: match valido per la 16a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Genoa streaming gratis e diretta tv.

Diretta Juventus-Genoa Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo aver battuto la Salernitana nel turno infrasettimanale grazie alle reti dei suoi attaccanti, Dybala e Morata, la Juve è chiamata a offrire continuità di risultati se vuole sperare di risalire in classifica rispetto ad una situazione attuale che la vede al settimo posto a braccetto con Fiorentina e Bologna.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin. Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, De Winter, Arthur, Rabiot, Soulè, Kaio Jorge, Kean.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vasquez; Ghiglione, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko. A disposizione in panchina: Semper, Marchetti, Sabelli, Portanova, Biraschi, Bani, Tourè, Melegoni, Buksa, Galdames, Bianchi.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Ranghetti e Colarossi. Quarto Uomo: Santoro. VAR: Valeri. AVAR: Preti.

Juventus-Genoa Diretta al posto di Rojadirecta TV



Juventus-Genoa in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

La Juventus ha segnato solo sette gol nelle sette partite interne giocate in questo campionato, meglio soltanto della Salernitana (cinque) finora e il peggior bottino nelle prime sette gare in casa per i bianconeri in una stagione nella massima serie dal 1988/89 (sette anche in quell’occasione).

Juventus-Genoa Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Juventus-Genoa streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Paulo Dybala ha segnato sette gol e fornito due assist contro il Genoa in Serie A – in particolare l’attaccante della Juventus conta due reti e un passaggio vincente nelle tre gare più recenti contro il Grifone in campionato, così come la sua prima tripletta nella competizione (agosto 2017).

Juventus-Genoa Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Genoa non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.