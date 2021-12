Streaming Real Madrid-Inter Milan-Liverpool Porto-Atletico: Orario Diretta TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 7 dicembre 2021. Occhi puntati su Real-Inter e Milan-Liverpool per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

16:00 Real Madrid-Inter (Youth League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:45 Psg-Bruges (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 254 Satellite), Sky Sport 4K e Infinity+

18:45 Lipsia-Manchester City (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Infinity+

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Infinity+

21:00 Diretta Milan-Liverpool Streaming (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

21:00 Diretta Real Madrid-Inter Streaming (Champions League) – Sky Sport Action, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Infinity+

21:00 Porto-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Shakhtar-Sheriff (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Borussia Dortmund-Besiktas (Champions League) – Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Ajax-Sporting (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.