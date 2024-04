Catanzaro-Venezia Serie B Streaming Gratis e Diretta TV: Orario, Probabili Formazioni e dove vederla

Dove vedere Catanzaro-Venezia Streaming Live TV. Oggi mercoledì 1° maggio 2024 alle ore 15 italiane il Venezia del tecnico Paolo Vanoli (51 anni di Varese) fa visita al Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini (58 anni di Ari provincia di Chieti) nella 36esima giornata del campionato di calcio di Serie B stagione 2023/2024. Il Venezia è terzo in classifica con 67 punti, il Catanzaro è quinto con 57 punti. Di seguito presentazione partita, orario di gioco, probabili formazioni, dove vederla streaming e live tv, e, infine, il nostro pronostico.

La Vittoria Cruciale del Venezia contro la Cremonese

Il Venezia ha guadagnato slancio nella corsa alla promozione diretta dopo una vittoria cruciale contro la Cremonese. Nella partita dello scorso venerdì, sia Gytkjaer che Bjarkason hanno segnato nella ripresa, ribaltando la situazione a favore dei lagunari (2-1) e riportando la squadra di Paolo Vanoli a soli -1 dal secondo posto.

La Corsa alla Serie A

A tre giornate dal termine della postseason, il Venezia si trova nuovamente in lizza per la Serie A, un obiettivo sfumato due anni fa dopo appena una stagione in massima serie. Tuttavia, non hanno il destino nelle proprie mani, con il Como che attualmente ha un punto in più. La squadra veneziana ha bisogno di sperare che il Como non vinca tutte le partite rimanenti.

La Cruciale Sfida con il Catanzaro

La prossima partita contro il Catanzaro diventa cruciale per il Venezia, mentre il Catanzaro sogna il quarto posto. Con soli -3 dalla Cremonese, il Catanzaro mira a superare i grigiorossi e a evitare il turno preliminare dei playoff. La squadra di Vincenzo Vivarini, che ha superato le aspettative, è alla ricerca di punti dopo due pareggi consecutivi.

Le Probabili Formazioni e le Assenze

Il Catanzaro potrebbe recuperare il capitano Iemmello, ma Miranda, Brighenti e Stoppa sono in dubbio, mentre Situm è squalificato. Il Venezia, invece, si affiderà al tandem d’attacco composto da Pohjanpalo e Gytkjaer, con l’assenza dello squalificato Candela che verrà sostituito da Pierini.

Giocatori da tenere d’occhio: vuole tornare al gol Pietro Iemmello, 13 centri stagionali ma a secco da due turni. Se non segna regala assist, altra grande stagione per Joel Pohjanpalo, 20 gol e 4 assist per lui.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pierini; Pohjanpalo, Gytkjaer.

Come Seguire la Partita

Catanzaro-Venezia è in programma per mercoledì alle 15:00 presso lo stadio “Ceravolo” di Catanzaro (con il tutto esaurito) e sarà trasmesso su Sky (canale 252) e DAZN. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita anche su SkyGo e NOW, mentre la diretta streaming sarà disponibile su DAZN.

Pronostico: Una Partita Scintillante

Statistica in evidenza: il Catanzaro non vince in casa da 3 turni e ha segnato solo una volta nelle ultime 3 casalinghe. Il Venezia è imbattuto nelle gare in trasferta da 3 giornate (2 vinte e 1 pari).

La stagione del Catanzaro è stata eccezionale, ma il Venezia è in gran forma, quindi ci aspettiamo una partita avvincente con almeno tre gol complessivi. Pronostico 2.