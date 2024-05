ROMA JUVENTUS Streaming TV Video Gratis: Come Vedere Diretta DAZN

Dove vedere Diretta Roma-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 maggio 2024, per la 35a giornata di Serie A, la Vecchia Signora allenata da Allegri (terza in classifica con 35 punti) fa visita allo Stadio Olimpico alla Roma del tecnico De Rossi (quinta in graduatoria con 59 punti). Chi vincerà oggi nella sfida che all’andata è terminata 1-1 allo Stadium di Torino con gol vincente di Rabiot al 47′? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Tammy Abraham, dopo un infortunio, ha segnato il suo terzo gol in quattro partite per la Roma, mentre Dušan Vlahović ha segnato una doppietta nell’ultima vittoria in trasferta della Juventus a gennaio. Entrambi i giocatori sono da tenere d’occhio per il loro contributo in campo.

Diretta Roma-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni

La Roma è stata l’ultima squadra a non riuscire a fermare i giganti del Bayer Leverkusen in settimana, perdendo 2-0 in casa nella partita di andata della semifinale di UEFA Europa League. Con le prospettive in quella competizione ora piuttosto scure, il percorso migliore dei ‘Giallorossi’ verso la prossima stagione di UEFA Champions League (UCL) sembra essere quello di garantirsi una delle prime cinque posizioni in Serie A — una situazione attuale, ma con una concorrenza piuttosto accesa.

I rivali più vicini dell’Atalanta, con una partita in meno rispetto alla Roma, significano che la squadra non può permettersi errori, rendendo l’arrivo della Juventus prematuro, considerando che la Roma ha subito più sconfitte di Serie A contro i ‘Bianconeri’ (85) rispetto a qualsiasi altra squadra. Tuttavia, quattro di queste sconfitte sono arrivate negli ultimi sei incontri diretti in campionato (1 vittoria, 1 pareggio), con l’unica vittoria ottenuta la scorsa stagione, anch’essa in una partita di domenica sera, forse segnale di speranza per i ‘Giallorossi’!

La Roma osserva la Juventus con un po’ di invidia, essendo la squadra più in alto in classifica, sapendo che una vittoria qui garantirebbe loro un posto nella prossima stagione di UCL. Questo riporterebbe la Juventus al tavolo più prestigioso d’Europa, dopo essere stata esclusa dalla Europa Conference League questa stagione per violazione delle norme UEFA sul fair play finanziario, anche se è possibile argomentare che l’assenza di impegni infrasettimanali ha in qualche modo influenzato i loro risultati in campionato.

Tuttavia, è difficile sostenere tale argomento di recente, considerando che la Juventus ha vinto solo due delle ultime 13 partite di campionato (7 pareggi, 4 sconfitte). Ancora più preoccupante è il fatto che non hanno vinto nessuna delle ultime sei trasferte di Serie A (3 pareggi, 3 sconfitte), e hanno subito il gol di apertura in cinque di queste partite. Gli uomini di Massimiliano ‘Max’ Allegri, il cui futuro sembra incerto, sono diventati abituati a cominciare lentamente le partite.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Llorente, Smalling, Spinazzola, Huijsen, Karsdorp, Kristensen, Aouar, Renato, Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham, Azmoun.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Nonge, Miretti, Nicolussi Caviglia, Weah, Alcaraz, Iling, Milik, Kean.

Arbitro: Colombo. Guardalinee: Alassio-Preti. 4° Uomo: Guida. VAR: Di Paolo. Assistente Sala VAR: Dionisi.

La Juventus ha ottenuto tre pareggi consecutivi in Serie A contro Torino, Cagliari e Milan, un risultato che non si verificava dal periodo tra febbraio e marzo 2012 sotto la guida di Antonio Conte.

Roma-Juventus in TV, dove la fanno vedere?



Roma-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.La Roma è l’unica tra le prime cinque squadre in classifica a non aver raccolto alcun punto negli scontri diretti con le altre squadre di vertice, subendo sette sconfitte in altrettante partite.

Roma-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Roma-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La Juventus ha ottenuto una media di 1,27 punti nel girone di ritorno di questa stagione, risultando la seconda peggiore performance dal punto di vista dei punti raccolti in media in un singolo girone di ritorno in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo la stagione 2009/10. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Roma-Juventus Streaming alternative?

La Roma ha segnato più gol degli altri nelle ultime fasi delle partite di campionato, con 20 reti, inclusa una marcatura contro il Napoli nell’ultima giornata. La Juventus, d’altra parte, ha realizzato 12 gol nello stesso periodo, superando il proprio rendimento negli altri quarti d’ora di gioco.. La sfida non sarà disponibile in alternativa Roma-Juventus streaming Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.