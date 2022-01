ROMA-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere il match: SKY o DAZN?

Dove vedere Diretta Roma-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 9 gennaio 2022, la Juventus di Allegri (oggi squalificato) fa visita allo stadio Olimpico la Roma di Mourinho per la 21a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Diretta Roma-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



I giallorossi hanno perso l’ultima gara, al rientro, a San Siro contro il Milan, tra polemiche e cartellini rossi: la formazione di Mourinho non vince dallo scorso 18 dicembre, contro l’Atalanta. I bianconeri, invece, non sono andati oltre il pari contro il Napoli nell’ultimo turno: a pareggiare i conti Federico Chiesa. L’ultima sconfitta della formazione di Allegri risale a quella contro l’Atalanta il 27 novembre.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland Niles, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham. Allenatore Mourinho. Squalificati: Karsdorp, Mancini. Indisponibili: Darboe, Diawara, Fuzato, Borja Mayoral, Spinazzola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Chiesa, Morata, Dybala. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Danilo, De Winter, Pinsoglio, Ramsey, Soulè.

Arbitro: Davide Massa. Gli assistenti arbitrali di Massa saranno Carbone e Peretti. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Giua. Al Var ci sarà Di Paolo coadiuvato dall’assistente al Var De Meo.

Roma-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Roma-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dopo aver vinto le prime quattro gare casalinghe di questo campionato, la Roma ha ottenuto appena due successi nelle sei partite interne più recenti nella competizione (2N, 2P); nonostante questo, nessuna formazione ha tenuto la porta inviolata in più incontri domestici rispetto ai giallorossi nella Serie A in corso (cinque).

Roma-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Roma-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Roma non vince da due partite di campionato (1N, 1P) e potrebbe restare senza successi per tre match di fila per la prima volta sotto la gestione di José Mourinho; più in generale, l’ultima volta che è successo in Serie A risale al maggio 2021, con Paulo Fonseca in panchina (quattro in quel caso).

Roma-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Roma-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Era dalla stagione 1999/2000 (26 in quel caso) che la Juventus non metteva a referto così pochi gol (28 attuali) nelle prime 20 partite di un campionato di Serie A; in generale nelle ultime tre occasioni in cui a questo punto del torneo i bianconeri avevano raccolto 35 punti o meno, hanno poi chiuso la stagione al settimo posto (1998/99, 2009/10 e 2010/11).