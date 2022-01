NAPOLI-SAMPDORIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PIRLOTV o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 16:30 italiane di oggi domenica 9 gennaio 2022 per la 21a giornata di Serie A. Impegno casalingo per il Napoli nella 21esima giornata di Serie A, la seconda del 2022: allo Stadio Maradona arriva la Sampdoria di Roberto D’Aversa.. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Sampdoria streaming gratis e diretta tv.

Dries Mertens ha fatto gol per il Napoli contro la Juventus, ed ha contribuito direttamente a tre gol (2 gol, 1 assist) negli ultimi due scontri diretti qui disputati. Nel frattempo, l’ex attaccante del Napoli Manolo Gabbiadini ha fatto gol in tutte e sei le ultime partite della Sampdoria in Serie A, inclusi quattro gol di apertura. Statistica in evidenza: solo uno degli ultimi nove scontri diretti ha visto entrambe le squadre riuscire a segnare nella ripresa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Domenichini (Spalletti positivo al Covid). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Anguissa, Koulibaly, Lozano, Malcuit, Meret, Osimhen, Ounas, Mario Rui, Zielinski.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Bereszynski, Rincon, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa. Squalificati: Candreva. Indisponibili: Colley, Damsgaard, Falcone, Verre, Yoshida.

Napoli-Sampdoria in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dries Mertens ha sempre messo lo zampino in almeno una rete in tutte le sue ultime quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria: nel periodo per il belga tre reti e due assist.

Napoli-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Manolo Gabbiadini é andato a segno in tutte le ultime sei gare giocate di Serie A: in questo periodo (dal 30 novembre ad oggi) é il giocatore che ha segnato in piú partite differenti (sei appunto) nei maggiori cinque campionati europei.

La sfida tra Napoli-Sampdoria non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Fabio Quagliarella ha giocato 34 partite di Serie A, realizzando 11 reti, con la maglia del Napoli nella stagione 2009/10 – contro i partenopei ha segnato otto reti nella competizione, anche se l’ultimo fuori casa è datato dicembre 2017, su rigore.