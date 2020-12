NAPOLI SAMPDORIA Streaming Gratis TV, dove vedere: DAZN o Sky? | Calcio Serie A

Dove vedere Diretta Napoli Sampdoria Streaming senza Rojadirecta, Serie A Italia. Alle 15:00 italiane di oggi 13 dicembre si gioca Napoli Sampdoria partita della 11a giornata di Serie A 2020-2021.

Chi vincerà la sfida del “Diego Armando Maradona” (ex San Paolo)? Di seguito le informazioni per seguire la partita Napoli Sampdoria streaming video live e diretta tv.

Diretta Napoli Sampdoria Streaming, presentazione match.

Il Napoli di Gennaro Gattuso affronta in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri nell’11ª giornata di Serie A. I partenopei sono terzi in classifica con 20 punti, gli stessi della Juventus, con un cammino di 7 vittorie e 3 sconfitte (di cui una a tavolino) e un punto di penalizzazione inflitto per la mancata disputa della gara con i bianconeri. I liguri, invece, si trovano in 12ª posizione con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Napoli Sampdoria in Diretta TV.

Napoli Sampdoria viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport (Canale 253 Satellite). la partita non viene trasmessa in chiaro.

Il Napoli ha vinto senza subire gol le ultime due partite di campionato e non ottiene tre clean sheet di fila in Serie A da febbraio 2019, quando arrivò a quota cinque, ma con ben tre 0-0 nel parziale.

Napoli Sampdoria Streaming alternativa a Rojadirecta.

Per tutti coloro che non potessero assistere a Napoli Sampdoria in tv, resta valida l’opzione streaming. Sky metterà a disposizione dei suoi abbonati anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go (link skygo.sky.it). Napoli Sampdoria non viene trasmessa in chiaro, ecco le formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian

Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Osimhen, Hysaj, Rrahmani.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; A Ferrari, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bereszynski, Gabbiadini, Keita Balde.

Alternative per vedere Napoli Sampdoria in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Napoli Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Napoli Sampdoria potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.