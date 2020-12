GENOA JUVENTUS Streaming info Facebook YouTube, Dove vederla GRATIS TV: Diretta Sky Live o DAZN?

Dove vedere Diretta Genoa Juventus Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 11a giornata. Alle ore 18:00 italiane di domenica 13/12/2020, si gioca Genoa Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match.

Genoa Juventus Streaming, presentazione match.

I bianconeri di Pirlo si presentano a questa sfida occupando il terzo posto della classifica dopo 10 giornate con 20 punti, mentre i liguri di Maran sono penultimi a quota 6 punti. Nella Juve ci sarà Morata dopo la riduzione della squalifica, ma in attacco il favorito resta Dybala per giocare con Ronaldo. Esterni alti Kulusevski e Chiesa (insidiati rispettivamente da Ramsey e Bernardeschi), McKennie o Rabiot con Arthur in mediana. Difesa con Danilo e Bonucci centrali e Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce: possibile riposo per De Ligt.

Genoa Juventus in Diretta TV.

Genoa Juventus viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha perso più partite in Serie A (64 su 106 confronti) e contro cui ha incassato più reti nel massimo campionato (216).

Genoa Juventus Streaming Live Gratis Link.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Genoa Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Marko Pjaca ha segnato tre gol in otto presenze in questo campionato, gli stessi messi a segno nelle sue precedenti 40 presenze nei Top-5 campionati europei tra Juventus, Schalke e Fiorentina tra il 2016 e il 2019.

Le formazioni di Genoa Juventus che speriamo di vedere in campo.

Genoa (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Scamacca, Shomodurov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Melegoni, Parigini, C Zapata.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Pinsoglio. Indisponibili: Chiellini, Demiral.

Alternative per vedere Genoa Juventus in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Genoa Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Genoa Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.