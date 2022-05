GENOA JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PIRLOTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Genoa-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Questa sera alle ore 21 italiane la Vecchia Signora gioca sul campo del Ferraris di Genova dove affronterà il Genoa per la 36a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Genoa-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Genoa-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il weekend della terzultima giornata di Serie A si apre già al venerdì, in campo alle 21 a Marassi il Genoa ospita la Juventus, attesa mercoledì prossimo dalla finale di Coppa Italia contro l’Inter. All’andata all’Allianz Stadium di Torino il 5 dicembre vinsero i bianconeri 2-0, con gol di Cuadrado e Dybala. Il Grifone occupa il penultimo posto in classifica a quota 25 punti con il quartultimo posto che dista tre lunghezze.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Melegoni, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro. Allenatore Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Vodisek, Hefti, Criscito, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Portanova, Cambiaso, Gudmundsson, Hernani, Yeboah.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Zakaria, Bernardeschi, Aké, Morata.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Iorio.

Genoa-Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV



Genoa-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. In TV anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Genoa e Juventus non pareggiano al Ferraris in Serie A dall’11 marzo 2012 (0-0 tra Pasquale Marino e Antonio Conte). Da allora tre successi rossoblu e sei bianconeri (inclusi i due più recenti).

Genoa-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming gratis online per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

La Juventus è una delle sole tre formazioni nei maggiori cinque campionati europei ad aver perso solo una partita da inizio dicembre ad oggi (al pari di Manchester City e Liverpool): 0-1 contro l’Inter deciso dal rigore di Calhanoglu lo scorso 3 aprile (13V, 6N).

Genoa-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Genoa-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Nelle ultime sette sfide in Serie A tra Genoa e Juventus, dal 2018/19 in avanti, il Grifone è stato guidato da sette allenatori differenti, con Alexander Blessin che diventerà l’ottavo nel periodo. L’unico ad aver trovato il successo contro i bianconeri nel parziale è stato Cesare Prandelli il 17 marzo 2019, proprio al Ferraris.

Navigazione articoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.